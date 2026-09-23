运营约 9 年：苹果总部 Apple Park 游客中心撤下 AR 展区，改为零售空间

IT之家 9 月 23 日消息，科技媒体 AppleInsider 昨日（9 月 22 日）发布博文，报道称在运营约 9 年后，苹果总部的 Apple Park 游客中心于 2026 年 7 月启动翻修，将原有 AR 展区改为传统零售空间。

图源：苹果

IT之家援引博文介绍，Apple Park 游客中心于 2017 年对外开放，为了更形象生动介绍园区，并增强访客探索 Apple Park 的趣味性，苹果引入了增强现实技术，访客可使用定制 iPad，查看办公园区的建筑结构、内部协作办公区布局，以及现场太阳能设施等信息。

此前使用 iPad 可 AR 游览 Apple Park，图源：苹果

Apple Park 游客中心调整前主要分为 AR 展区、传统 Apple Store 零售区和咖啡馆 3 个区域；苹果于 2026 年 7 月启动翻修 Apple Park 游客中心，已撤下 AR 展区，改为“Exhibition Space”传统零售区域。

现场沿墙设置 Avenues 配件展示区，并更新产品展示台，用于陈列苹果硬件产品及配件。本次翻修并未调整游客中心其余区域，咖啡馆继续营业。苹果尚未在相关报道中说明取消 AR 展项的具体原因，也未公布替代性互动展览计划。

图源：小红书用户 Jack｜湾区生活旅行