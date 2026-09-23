小米“米家智能洗碗机台式 5 套”开售：支持 80°C 热风烘干，1998 元

IT之家 9 月 23 日消息，小米官方宣布，米家智能洗碗机台式 5 套今日开售，售价 1998 元，部分地区政府补贴后低至 1699 元。

该洗碗机采用白色外观，边角采用圆弧设计，正面配有 LED 显示屏。尺寸为 550 x 598 x 350 mm，开门深度 600 mm，容量可满足 2 至 5 人餐具需求。

这款洗碗机腔体内部设有可拆洗滤网与功能照明灯，支持锅碗同洗。清洗系统配备 4 组喷淋臂与 34 条水柱，水压达 30 kPa。设备结合光学检测与 AI 算法，10 秒即可判别脏污程度并匹配对应程序，同时带有智能软水功能。

这款洗碗机内置 8 种洗涤程序，支持 80 °C 热风烘干，获得五星级消杀认证，除菌率达到 99.9999%。产品支持 240 小时的 UV 紫外线长效存储，具备防霉防潮能力，可直接作为日常碗柜使用，用户亦可通过米家 App 进行远程操作，随时掌握洗涤进度。

IT之家附这款新品详细参数如下：

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