微星 MAG 276QRM34 显示器发售：圆偏振光 Mini LED，QHD 340Hz，政补后 1399.5 元

IT之家 9 月 23 日消息，微星 (MSI) 现已在电商平台发售显示器新品 MAG 276QRM34。

其采用 27" QHD 340Hz （超频） 的 Fast LCD IPS 面板，结合 Mini LED 背光、QD 量子点、圆偏振光护眼技术，政府补贴后到手价为 1399.5 元。

MAG 276QRM34 拥有 1152 个背光分区，SDR 亮度 600nits、HDR 峰值亮度 1000nits，符合 VESA DisplayHDR 1000 要求，灰阶 (GtG) 响应时间低至 0.3ms；色深 8Bit+FRC，色域覆盖 99% DCI-P3 / 98% Adobe RGB，色偏（平均值）ΔE≤2。

此外，该型号支持 SLMB 超低动态模糊、VRR 可变刷新率；采用 DC 调光，支持软件级低蓝光，获得 TÜV 莱茵防闪烁、滤蓝光、抗眩光认证。

微星 MAG 276QRM34 显示器配备四向调节人体工学支架，背部集成炫彩灯效区；提供 2 个 HDMI 2.1、2 个 DisplayPort 1.4a、1 个 3.5mm 音频输出插孔。

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