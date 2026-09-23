长城大狗系列混动版车型官图公布，官宣即将上市

IT之家 9 月 23 日消息，长城哈弗 SUV 官方昨晚宣布，长城大狗系列新成员 —— 混动版隆重登场，即将上市，敬请期待。

IT之家从官方海报获悉，长城大狗、长城大狗 PLUS 均将推出混动版。

长城大狗混动版提供多种前脸设计方案，除保留现款车型格栅样式外，新车新增半封闭式中网饰板版本，部分车型中网还配备三色点状装饰件。车身侧面造型与现款车型基本保持一致，标配车顶行李架与天窗；车窗压条提供镀铬、亮黑色两种风格可选。

长城大狗 PLUS 混动版延续家族硬朗设计语言，经典的圆形复古大灯得到保留，外扩轮眉搭配铆钉装饰，整车依旧是辨识度极高的方盒子车身轮廓。

延伸阅读

哈弗大狗最早于 2020 年推出，是哈弗品牌旗下的紧凑型 SUV，主打“可城可野”，兼顾城市代步与轻越野场景，至今累计销量已突破 60 万台。

2026 款哈弗大狗于 2025 年 7 月 17 日在河北保定上市，共推出 3 款车型，官方售价区间为 12.39-14.99 万元，限时权益价 9.89-12.49 万元；车身尺寸为 4620/1890/1780mm，轴距 2738mm，上市 24 小时订单突破 20668 台。

哈弗大狗 PLUS 由“二代大狗”更名而来，定位家庭泛越野中型 SUV，车身尺寸为 4705/1908/1780mm，轴距 2810mm，2026 款燃油版售价区间为 13.58-15.68 万元。

从此前的工信部申报信息来看，哈弗大狗混动版采用 Hi2 智能混动技术（油电混动 HEV），搭载型号为 GW4B15M 的 1.5T 混动专用发动机与 2 挡 DHT，无需外接充电，两驱版综合油耗约 5.2L/100km，四驱版约为 5.65L/100km。

大狗 PLUS PHEV 则搭载第二代 Hi4 智能电四驱系统，由 1.5T 混动专用发动机与前后双电机组成，提供 105km、150km、200km 三种纯电续航版本，指导价 16.58 万元起。