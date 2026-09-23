超频三 GT360 Max ARGB 液冷上市： CNC 冷头搭配 4" 480p 方屏，到手价 999 元

IT之家 9 月 23 日消息，超频三 (CPS, Pccooler) 现已发售处理器一体式 (AIO) 液冷散热器北境 GT360 Max ARGB，黑 / 白 2 色到手价均为 999 元。

这一型号拥有磁吸式机甲风 CNC 冷头模块，集成 4" 480p 无边框方屏，搭载 3 颗 12028 规格的光翼 F7 X120B ARGB 双滚珠轴承风扇，享受 5 年质保。

T360 Max ARGB 采用第二代全陶瓷轴承水泵，底座集成超精密微水道，搭配 EPDM 复合材质水冷管，拥有全铝 CNC 水管保护套，标配水管理线夹，配套 27mm 铝制冷排，风扇预装并预串联，随附 EX95 硅脂 TIM。

F7 X120B ARGB 风扇转速区间 500~3000 RPM，最大风量 83 CFM，最大静压 5.7 mmAq，最大噪声 33.1dB(A)。该液冷散热器兼容英特尔 FCLGA 1851 / 1700 / 1200 / 115X、AMD AM5 AM4 插槽。

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