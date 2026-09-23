索尼头戴式耳机 WH-CH730N / WH-CH530 国行上架，定价 999 / 449 元

IT之家 9 月 23 日消息，Sony（索尼）今日正式在中国大陆市场发布了头戴式蓝牙耳机新品 WH-CH730N、WH-CH530。前者定价 999 元，目前处于预约状态；后者定价 449 元，已经开售。

WH-CH730N

WH-CH730N 秉承 "For The Music" 的音频品牌理念，以 AI 智能降噪、丰富均衡的音效体验、可折叠设计与持久续航（开启降噪 50hr、关闭降噪 75hr），打造“一副就够，覆盖多场景”的高性价比降噪耳机。

其采用源自 1000X 系列的声学调校，拥有 DSEE 数字声音增强引擎技术，支持 10 段可调节均衡器，具备游戏 EQ 模式；同时还搭载双反馈麦克风，支持 20 级环境声调节。

WH-CH530

WH-CH530 采用轻量化机身设计，质量仅约 150g，提供白色、黑色、宝石蓝、粉红色、活力红、薄荷绿 6 种配色，是年轻用户体验索尼头戴耳机的入门佳选。

其拥有小巧圆润的耳罩、柔软亲肤的耳垫、顺滑静音的滑动调节结构、精密调校的折叠铰链，连续播放音乐最长可达约 55hr。该耳机同样搭载 DSEE 数字声音增强引擎，支持 10 段自定义均衡器调节，新增游戏 EQ 模式。

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