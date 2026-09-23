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长城魏牌高山 8 / 9 智慧版 MPV 上市，30.98 万 / 38.58 万元

2026/9/23 12:36:45 来源：IT之家 作者：沁沧（实习） 责编：沁沧
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IT之家 9 月 23 日消息，长城魏牌今日宣布，魏牌高山 8/9 智慧版 MPV 上市，30.98 万元起：

  • 高山 8 智慧版：30.98 万元

  • 高山 9 智慧版：38.58 万元

新车延续“高山流水”的设计哲学。前脸采用横贯式山河格栅，取“步步高升”之意；前后环抱式灯组则寓意“家业圆满”。

车身尺寸方面，高山 8 智慧版长宽高分别为 5280/1960/1900mm，轴距 3145mm；高山 9 智慧版长宽高分别为 5410/1960/1890mm，轴距 3275mm。

高山 8 智慧版搭载 Coffee OS 3.5 智能座舱，采用高通 8295P 座舱芯片，搭载双 15.6 英寸中控副驾联屏，并配备 21.4 英寸二排娱乐屏；高山 9 智慧版搭载 Coffee OS 4 智能座舱，采用高通 8797 座舱芯片，搭载 29.6 英寸中控副驾一体屏，同样配备 21.4 英寸二排娱乐屏。

辅助驾驶方面，两款车型搭载英伟达 Thor-U 旗舰芯片，配备 28 个高精度智慧传感器，包含前后双激光雷达。

高山 8 智慧版采用 1.5T 混动专用发动机，系统最大功率  357kW、最大扭矩 644N·m，零百加速 5.7s；高山 9 智慧版采用 2.0T 混动专用发动机，系统最大功率  405kW、最大扭矩 782N·m，零百加速 5.6s。

IT之家附两款车型续航如下：

高山 8 智慧版

  • 纯电续航： 210km WLTC / 270km CLTC

  • 综合续航： 999km WLTC / 1199km CLTC

  • 馈电油耗： 7.15L/100km WLTC

高山 9 智慧版

  • 纯电续航： 205km WLTC / 265km CLTC

  • 综合续航： 972km WLTC / 1166km CLTC

  • 馈电油耗： 7.3L/100km WLTC

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关键词：长城魏牌高山 8 智慧版高山 9 智慧版

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