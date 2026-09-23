博主借“车主工程师”身份造谣带货，零跑汽车法务部起诉索赔 1 元

IT之家 9 月 23 日消息，零跑汽车法务部今日（9 月 23 日）发文：

近期，我们收到多位零跑车主的投诉与侵权举报线索，反映网络账号用户王某某涉嫌侵犯零跑品牌方合法权益。我们在收到投诉举报线索后，依法完成取证并向人民法院提起诉讼。 在案件审理过程中，王某某充分认识到自身侵权行为的危害，主动停止全部侵权行为，并向零跑作出诚恳致歉。本案经人民法院主持调解，双方达成一致，案件已顺利结案。 网络空间并非法外之地，对于任何侵犯零跑及用户合法权益的行为，零跑都将采取合法手段维护自身权益，共同维护清朗有序的网络环境与公平有序的市场秩序。

IT之家注意到，零跑汽车法务部晒出的《致零跑汽车道歉信》显示，自 2025 年以来，王某某借“零跑车主工程师”的身份取得公众和车友的信任，传播了大量针对零跑的不实言论；同时他还通过网络平台，销售带有零跑注册商标标识的仿冒车品及配件。

王某某在道歉信中承诺：下架涉及零跑的全部侵权商品；删除所有关于零跑的不当言论。

据东方财经报道，知情人士透露，此次零跑要求对方赔偿 1 元并公开道歉，象征性索赔意在表明企业对不实信息“零容忍”的态度，同时也为对方纠正相关行为保留空间。