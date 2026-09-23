IDC：2026 年 Q2 全球手持智能相机出货量同比增长 57%，大疆影石两大国产厂商包揽 93% 份额

IT之家 9 月 23 日消息，国际数据公司（IDC）今日发布《2026 年第二季度全球手持智能相机市场跟踪报告》，2026 年 Q2 全球手持智能相机市场出货量超过 588 万台，同比增长 57%；销售额接近 157 亿元人民币，同比增长 50%。

IDC 预计，至 2030 年，全球手持智能相机市场出货量规模将会接近 4100 万台，五年复合增长率接近 20%。

IT之家从报告获悉，2026 年 Q2 全球手持智能相机市场，大疆以 73% 出货量市场份额保持第一，同比增长 87%；影石出货量市场份额达到 20%，同比增长 40%，排名第二；GoPro 在全球市场受到国内厂商的强劲挑战，出货量同比持续萎缩且跌幅放大。

大疆：2026 Q2 大疆出货量超过 428 万台，以 73% 整体市场份额排名第一，同比市场份额增加 11 个百分点创新高。细分品类来看，大疆云台相机自身出货量占比超过 60%，同比增长超过 77%。不可拆卸运动相机出货量市场份额同比上升 11 个百分点增长至 64%，Action5 Pro 和 6 代产品结构占比显著攀升。同时可拆卸运动相机仅一款单品出货量市场份额超过 55%。

影石：2026 Q2 全球出货量超过 115 万台（结果基于 IDC 研究方法论统计得出，涉及上市公司数据最终以厂商财报披露为准），在总体手持智能相机市场，影石获得 20% 出货量市场份额保持第二位排名。在全景相机市场（即 360 相机），2026 Q2 影石出货量市场份额 73%，环比回升超过 4 个百分点。在不可拆卸运动相机市场，出货量市场份额超过 17%，同比增长 2 个百分点。在可拆卸运动相机市场拿下 43% 出货量市场份额。Luna Ultra 云台相机首发登录全球市场热销至 2026 Q2 结束出货量市场份额接近 6%。