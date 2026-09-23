首条跨京冀轨道线路年底开通：北京轨道交通 22 号线 11 座车站站名公布，燕郊到副中心最快 9 分钟

IT之家 9 月 23 日消息，据北京市规划自然资源委消息，轨道交通 22 号线（红庙 — 平谷）11 座车站站名公布。

该线是首条横跨京冀两地的城市轨道交通线路，年底将基本具备开通条件。22 号线西起朝阳区红庙，东至平谷新城，全长约 79.1 公里，共设车站 20 座，其中北京段 15 座、河北段 5 座。

此次公布的北京段 11 座车站站名为：平谷站、国农港站、马昌营站、马坊物流港站、潞源东站、潞源站、芙蓉西路站、永顺站、定福庄站、甘露园站、慈云寺站。

另外 4 座换乘站站名已随其他换乘线路完成命名。红庙站与 14 号线换乘，管庄站与八通线换乘，通州北关站与 6 号线换乘，城市副中心站与 6 号线及京唐城际换乘。

河北段 5 座车站站名此前由三河市公布，分别为燕郊站、神威大街站、潮白大街站、高楼站、齐心庄站。

IT之家注：城市轨道交通 22 号线又称平谷线，是京津冀协同发展背景下的跨省域轨道交通线路。8 月 25 日，该线正式开启空载试运行，向年底基本具备开通条件目标迈出关键一步。

届时，从河北燕郊镇到北京城市副中心最快仅需 9 分钟，到朝阳 CBD 核心区红庙站最快约 28 分钟。

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