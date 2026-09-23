苹果 iPhone 18 Pro Max 体验：有颜有料，这杯“勃艮第”还有后劲

每年 9 月份都是科技圈最热闹的时候，而这其中最受关注的保留节目，自然就是苹果新 iPhone 的发布了。

而今年的苹果又有些特殊，新的 CEO，新的折叠屏 iPhone Duo，“消失的标准版”iPhone，似乎只有 iPhone 18 Pro 系列延续着“我自岿然不动”的气质，特别是发售之后万人抢购的场景，仿佛是 18 Pro 在大声宣告：“管你折叠不折叠的，我还是那个卖爆的小行家。”

话说今年的 iPhone 18 Pro 系列，首发 2 纳米制程的 A20 Pro 芯片、官方口中“iPhone 历史上最长的电池续航”、主摄首次用上可变光圈，再加上灵动岛的进一步瘦身，还有改进的散热架构，这一代 Pro 看起来确实有让人升级的足够动力。

不过“看起来”如此不代表“用起来”也是这样。现在IT之家已经拿到了勃艮第酒红色的 iPhone 18 Pro Max 1TB 版本，这也是今年预售阶段最抢手的配色之一。小编也用了几天，接下来就和大家聊聊这台 iPhone 18 Pro Max 的实际体验。

一、外观设计：一抹勃艮第红，压手的精致感

刚拿到 iPhone 18 Pro Max，扁平的白底包装盒还是熟悉的味道，就不用多说了。

打开包装后直接看手机，iPhone 18 Pro Max 延续了三摄矩阵模组，整体轮廓与 17 Pro Max 相当接近，不过设计上有一处变化，上一代铝金属后盖与摄像头下方玻璃背板是拼色处理，今年改成了统一的色调。

其实不仅是颜色、这块玻璃片在质感、颗粒感乃至反光节奏都和周围的金属做得很像，一眼看过去还真有点分不太清。同时苹果 logo 的视觉中心也从背板正中上移到了镜头模组下沿与底部边框之间的位置，所以整个背面在视觉上比上一代更规整、更浑然一体。

机身是铝金属一体成型工艺，正面覆盖超瓷晶面板，抗刮划能力提升到上一代的三倍，还支持在水下 6 米深处停留最长 30 分钟，抗造能力不需要担心。

IT之家这款是今年的新色，勃艮第酒红色。说实话，看官网图时我以为它会是比较明亮的酒红，真机上手才发现整体色调偏暗、偏沉稳，也偏紫。这种红不张扬，像一杯醒好的陈年红酒，深色里透着层次，属于越看越耐看的类型。不过勃艮第酒红色有一个小问题，就是比较容易沾染指纹，特别是有手汗的朋友容易把它用花了，所以介意的话还是得配个保护壳。

翻到正面，6.9 英寸的超视网膜 XDR 显示屏点亮后视野依然开阔，边框控制与上代持平。机身右侧为电源键和相机控制键，左侧为快捷功能键以及音量按键，顶部没有开孔，底部是扬声器、螺丝孔以及 USB-C 接口，呈对称设计。

这一代 Pro Max 让小编印象比较深的还有它的重量，重量达到了 249g，四舍五入也是半斤了，“索半斤”最扬眉吐气的一集。

不过这份重量也不是白来的，机身里塞进了容量提升近 12% 的电池，还有面积扩大到三倍的 VC 均热板，散热与续航的堆料如实反映在了秤上。好在整机尺寸与上代完全一致，手机壳、贴膜都能无缝通用。

整体来说，iPhone 18 Pro Max 的外观走的是“没有惊喜但处处讲究”的路线，设计语言一脉相承，工艺细节持续精进，勃艮第酒红把今年 Pro 系列的颜值上限撑了起来，一体成型的机身握在手里扎实感十足。至于重量，小编个人其实还是比较喜欢手机有份量一点的感觉，不过这因人而异，如果你非常介意，那么可能 iPhone 18 Pro 是更好的选择。

二、性能体验：2nm 全力输出，散热能力大升级

性能方面，iPhone 18 Pro 系列最核心的升级无疑是首发 2 纳米制程工艺的 A20 Pro 芯片。规格上，它采用 6 核中央处理器，包含 2 颗性能核心与 4 颗能效核心，性能核心较上代最高提升 20%；图形处理器升级为 7 核设计，性能最高提升 40%；同时配备双 16 核神经网络引擎与神经网络加速器，支持硬件加速光线追踪。

封装方式也借鉴了 M 系列芯片的思路，芯片与内存并排布置，内存不再挡在芯片的散热路径上，热量传导更直接。

与之配合的是一套全面堆料的散热系统，新一代 VC 均热板的散热面积直接扩大到上一代的 3 倍，石墨材料之外还加入了纳米孪晶铜散热材料。

按照官方的说法，新的散热技术与 A20 Pro 协同，持续性能相比 iPhone 17 Pro 最高可提升 40%。

GeekBench 6 实测这台 iPhone 18 Pro Max 单核 4737 分，多核 12677 分，而在 GeekBench 7 跑分中，18 Pro Max 单核成绩为 4030 分，多核成绩为 11445 分，都是非常顶尖的表现。

3DMark 方面，Steel Nomad Light 跑出 3659 分，平均帧率 27.1 FPS；考察光追性能的 Solar Bay 拿到 15526 分，平均帧率 59.0 FPS。

游戏测试方面，小编先测了《原神》，极高画质下在枫丹廷进行跑图 15 分钟，游戏过程中平稳流畅，我们主要看看机身的温度表现，结束后测得机身最高温度为 35.7℃，在后置摄像头下方的区域，游玩过程中基本感觉不到手机发热，这个温控表现还是比较出色的。

然后小编试了试压力比较大的《燕云十六声》。这款开放世界武侠游戏的场景复杂度与战斗特效都相当顶，我同样开启高画质 60 帧，在游戏中开封城最热闹的勾栏瓦肆区域进行跑图 20 分钟，游玩过程整体还是非常流畅的，除了召唤坐骑出来的那一下会能感觉到有些掉帧，其他整体都比较丝滑。

游戏结束时，测得机身最高温度在 39.6℃，发热比较明显，但是不到烫手的程度。这种“高性能与低温共存”的体验在过去几年的 iPhone 上并不多见。还有个细节值得一提，游戏里屏幕滑动的跟手程度明显提升，镜头转动、技能连招都更丝滑，重度手游玩家应该会很喜欢这种手感。

三、影像体验：可变光圈落地，这套 Pro 相机终于“完全体”

曾几何时，iPhone 在影像方面坚持的技术语言都是简单、直观，让用户以最少的学习成本拍出最好的照片，不过这几年由于安卓阵营在影像方面越来越卷，苹果也不得不持续给影像功能做加法，今年的 iPhone 18 Pro Max 也是如此，继续带来新的功能和体验。

具体来看，iPhone 18 Pro Max 后置 4800 万像素 Pro 级融合式摄像头系统，主摄、超广角、长焦三颗镜头清一色 4800 万像素，其中主摄首次加入可变光圈，采用六片叶片设计。

望远方面支持 4 倍光学变焦和 8 倍光学品质变焦，是苹果史上最强的一档。前置则是 1800 万像素 Center Stage 摄像头。

先来说说大家都比较关注的可变光圈吧。稍微了解摄影的朋友都知道，光圈的作用主要有两个，一个是调节进光量，光圈越大，进光量就越充足，拍出来的照片就越明亮，反之亦反。第二个就是光圈大了之后，对焦之后，主体之外就能呈现更好的虚化效果，这是自然的镜头虚化，不是算法的那种效果。

iPhone 18 Pro 系列支持最大 F1.48 到最小 F4.0 的光圈调节范围，手动模式下有 F1.48、F1.8、F2.8、F4.0 四个档位可调节。

下面小编分别用这四个档位拍一组样张：

F1.48

F1.8

F2.8

F4.0

可以看到，再 F1.48 的最大光圈下，水杯后面的背景虚化效果很自然，也很明显，也就是景深比较深，然后 F1.8 光圈下，景深浅了一些，到 F2.8 光圈，后面的书架轮廓更加清晰，F4.0 最小光圈那张，背景几乎不太有虚化的效果了。

所以对背景虚化效果有要求的朋友，可以尝试手动调节可变光圈。

然后就是可变光圈在进光量方面的好处，F1.48 大光圈的价值在暗光下体现得比较充分，相比上代固定的 F1.78，进光量提升接近 50%，夜间街拍的成片率和快门冻结能力都有肉眼可见的进步，画面更干净、暗部细节更多。

比如下面这组夜间用不同光圈拍摄的照片，还是能看到快门速度变化后，成像方面的差别的。

F1.48

F1.8

F2.8

F4.0

我们可以直接那最大 F1.48 光圈和最小的 F4.0 光圈样张做对比，F1.8 光圈下，明显画面更加明亮，纯净，放大细节后看，F1.8 光圈下，路边的树木明显比 F4.0 光圈下看起来更清晰、噪点也更少，这是由于大光圈进光量充足，不需要太多算法优化，画面就会更加纯净。

同时由于大光圈下快门时间更短，夜景下成片率更高，抓拍更清晰，路边行驶的汽车也拍的清楚。而 F4.0 最小光圈下，由于快门时间变长，行驶的汽车已经出现了拖影。

当然，这种拖影在有些摄影作品中也是艺术表现的需要，并不一定是缺点。下面这个取景器界面切换光圈的视频可以更直观呈现不同光圈下成像的差异。

此外，F4.0 档位还藏着一个惊喜 —— 鬼影消失了。对着路灯、束灯这类强光源拍摄，以往 iPhone 画面里那些海市蜃楼般的鬼影，光圈一缩到 F4.0 就直接变得几乎不可见，放大看画质也没有明显衰减。

还有就是，收小光圈拍点光源还能获得物理星芒，F1.8、F2.8、F4.0 三档拍出来的星芒形态各不相同，路灯、车灯自带光芒线条，等于多了一种以前 iPhone 没有的创作玩法。

今年相机还首次加入了 Pro 级控制界面，把专业用户呼唤多年的手动控制补齐了。

你可以把光圈、快门、白平衡、对焦、直方图等最多 8 个功能固定在取景界面上层，随点随调。快门范围覆盖 1/16000 秒到 1 秒，调整快门时光圈还会自动联动收缩，从而保证基本的成像效果。

小编分别用 1/4 和 1 秒的快门从过街天桥往下拍，来往的车辆能拍出好看的拖影，但是周围静止的物体仍然清晰，重点是完全手持也能保证画面整体不糊，成片率很高，专业一些的朋友又多了一个使用 iPhone 创作的途径。

1/4 秒快门

1 秒快门

白平衡提供五档色温选项，虽然不能精确到具体 K 值，但应付暖光展柜、混合光源已经够用。小编拍摄了夜晚复杂光线下商场门口卡通塑像在不同白平衡档位下的照片，大家可以感受一下，实际使用时还是需要根据所处的环境进行切换：

自动白平衡

钨丝灯

荧光灯

日光

多云

阴影

此外手动对焦加入了峰值提示线条，滑动对焦环时白色线条勾勒出合焦物体的轮廓，焦点位置一目了然。

对普通用户更友好的，是摄影风格里的三个新质感功能：柔肤、光晕和胶片。

柔肤质感有点类似于磨皮美颜，但是会尽可能保留拍摄人像时人物面部肌肤的细节，但是让肤色看起来更柔和。之前 iPhone 在拍摄照片时会有算法锐化的痕迹，特别是拍人的时候，使用柔肤质感，人像的肤质看起来会更加自然舒适。

光晕接近给面部做了一次自然补光，人像气色一下就提起来；

胶片质感则会增加画质的颗粒度，让拍摄的照片看起来更加厚重。

视频是 iPhone 的传统强项，今年又补上了两块拼图。其一是主体持续追踪对焦，录像时双击目标即可锁定，之后无论主体大范围移动、被路人短暂遮挡，还是背对镜头甚至走出画面再回来，追踪框都稳稳贴在它身上。

还有就是现在随手拍摄的普通视频，也可以之间转化为电影模式了，在相册里找到视频进行编辑，就能看到电影模式的选项，一键切换就能获得景深虚化，还能无损调整虚化强度、选择虚拟光圈。

总体来说，今年 iPhone 18 Pro 系列在影像方面的升级还是比较大的，加入了 Pro 级控制，把专业模式带到了 iPhone 上，再加上可变光圈的引入，增加了 iPhone 摄影的可玩性。不过小编体验下来，其实能感觉到即使是这些面向偏专业用户的功能，苹果也在尽量做得低门槛和易上手，比如快门和光圈的自动联动，还有 Pro 级控制不是单独的界面，而是就在标准模式的顶部，让大家随时拍摄，随时就可以顺手进行调整，这些都是在试图降低这些专业模式的使用门槛。此外，新的摄影风格、更加简单且易用的电影模式等等，让普通用户也能更轻松地拍出想要的照片效果。苹果算是在专业性和易用性上找到了一个不错的平衡。

更多 iPhone 18 Pro Max 拍照样张供参考：

1×

2×

4×

8×

四、屏幕、信号与续航

屏幕方面，这台 iPhone 18 Pro Max 在显示素质上自然不用担心，460ppi 像素密度、200 万比 1 的对比度、典型最大亮度 1000 尼特、HDR 峰值 1600 尼特、户外峰值 3000 尼特，支持 ProMotion 自适应刷新率和全天候显示。 一个值得关注的看点是灵动岛的瘦身，Face ID 的红外镜头首次移到了屏幕下方，这也是第一款用上屏下镜头的 iPhone。苹果把该区域的像素密度降低一半，让光线得以穿过像素间隙抵达红外镜头，同时把这个区域的像素亮度提升到两倍，肉眼看上去与周围屏幕无异。 需要说明的是，这枚屏下镜头只负责人脸解锁、不参与成像，点阵投影器等对光路精度要求更高的元件依然留在屏幕上方，所以灵动岛依然存在，只是面积显著缩窄。 实际观感上，息屏状态下在特定角度还是能看到这颗屏下摄像头的，在灵动岛的左侧，iPhone 显示时间区域的附近，不过亮屏的时候基本上是没有感觉的，不会影响日常使用。 测试的时候，小编尝试用手挡住这颗屏下摄像头，iPhone 就无法正常使用面容 ID 解锁了。 另外，灵动岛缩小后，左右两侧屏幕空间更宽裕了，以前最多同时展示两个岛，现在最多能同时展示三个岛的应用信息。 网络方面，基带从高通换成了苹果自研的 C2 芯片，使用的时候小编也用《speedtest》进行了网速测试，由于小编住的地方偏郊区一些，所以在 5G 信号强度下下行测得 684Mbps，上行 72.8Mbps，属于是正常表现。 另外小编还进行了信号强度的测试，白天在室外环境下，信号强度 RSRP 值为-66dBm，属于是很好的表现了。 到了地下车库，信号回落到 4G，此时 18 Pro Max 能接受到的强度是-68dBm，信号仍然是满格的，还是可以正常使用，体验感和过去小编在这地方使用其他安卓的旗舰手机没什么差别。 小编所住的这个小区的电梯是一个比较极端的环境，过去小编用其他手机，进入电梯门关上后，手机基本就搜不到信号了。但是 iPhone 18 Pro Max 仍然有两格信号，强度为-117dBm，依然能维持勉强使用的状态，这一点让小编挺惊喜。 还有在用卡方面，国行版在保留双实体 SIM 卡槽的同时新增了双 eSIM 支持，最多可同时运行两个卡号，实体卡与 eSIM 之间自由排列组合：境内继续双实体卡，出境落地直接激活 eSIM 上网，省去满机场找实体卡的麻烦，对经常差旅出国的用户相当友好。 最后是续航方面，官方称 iPhone 18 Pro 系列拥有“iPhone 历史上最长的电池续航”，18 Pro Max 的电池容量较上代提升接近 12%。IT之家也进行了续航测试，测试前给手机充满电，屏幕亮度 50%，连接 Wi-Fi，开启蓝牙，音量 50%，然后进行如下测试项目： 最高画质下连续玩 30 分钟《原神》，消耗 1% 电量； 《哔哩哔哩》播放 1080P 高帧率电影 45 分钟，消耗 4%； 刷 15 分钟微博消耗 2%， 刷 20 分钟抖音，消耗 2%， 最后刷 10 分钟《IT之家》，结束时电量还是 91%。 五项测试共耗时 120 分钟，累计消耗 9% 电量，这个续航表现可以说是非常优秀了，超过小编之前测试过的绝大部分手机。 顺带一提，小尺寸的 iPhone 18 Pro 视频播放最长也有 34 小时，续航已经逼近去年的 17 Pro Max，如果你更在意手感又不想牺牲太多续航，它会是一个更均衡的选择。 结语 几天体验下来，这款全新的 iPhone 18 Pro Max 给我的整体印象是扎实、舍得堆料。 它没有让人一眼惊艳的外观变化，但用上之后就能感觉改变挺大，2 nm 的 A20 Pro 把性能推到了手机芯片的新高度，三倍面积的均热板让 iPhone 也能同时满足“高性能”与“低温”的要求，即便是面对移动版《燕云十六声》这种对性能要求很高的游戏也能保持流畅，同时把机身温度控制在 40℃ 以下；在影像上，可变光圈的落地和 Pro 级控制补齐了移动影像的专业玩法，同时上限与易用性两头都照顾到了；此外屏下红外镜头换来的灵动岛瘦身、自研 C2 基带的千兆网速、提升 12% 的电池容量带来的出色续航，叠在一起就是一台几乎没有明显短板的旗舰。 249 克的重量确实有负担，但换来的是 A20 Pro 满血释放、三倍均热板、以及 iPhone 史上最长的续航，当然，如果你对重量确实敏感，那也可以选择 iPhone 18 Pro。 总之，这代 iPhone 还是特别听劝的，这或许就是为特努斯时代的苹果打了一个样吧。 对于那些不需要折叠屏、想要一台用三四年都不会落伍的主力旗舰的用户来说，这台 iPhone 18 Pro Max，或许就是今年最稳妥的选择。 京东 苹果 iPhone 18 Pro Max 1TB 勃艮第酒红色 16499 元 直达链接

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