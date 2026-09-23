李斌：蔚来 ES9 用时 119 天交付 3 万台，持续刷新中国 50 万级高端纯电交付纪录

IT之家 9 月 23 日消息，蔚来创始人、董事长、CEO 李斌宣布，今天在苏州为蔚来 ES9 第 3 万台用户苏映视董事长何银军先生交车。

据介绍，蔚来 ES9 用时 119 天交付 3 万台，持续刷新中国 50 万级高端纯电交付纪录。

据IT之家此前报道，蔚来 ES9 旗舰 SUV 于 5 月 27 日上市，整车购买价格为 49.8 万-62.8 万起，租电方案价格为 39 万-52 万元起：

行政豪华版：整车购买 49.8 万元起、电池租用方式购买 39 万元起

行政签名版：整车购买 55.8 万元起、电池租用方式购买 45 万元起

地平线特别版：整车购买 62.8 万元起、电池租用方式购买 52 万元起

蔚来 ES9 长 5365mm，宽 2029mm，高 1870mm，轴距达到 3250mm，号称中国体量最大的纯电 SUV。

蔚来 ES9 搭载了最新一代全域 900V 高压架构，峰值功率 520kW、峰值扭矩 700N·m；搭载自研高性能六活塞制动卡钳，100-0km/h 制动距离 35.3m；标配 102kWh 长续航电池，CLTC 综合工况续航里程 620km；搭载线控转向系统、全主动悬架的天行智能底盘，并标配后轮转向（转弯半径 5.4 米）。

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