马斯克惊叹中国 AI 大模型“单位算力产出性能几乎是全球顶尖水平”，预计两到三年内就能靠光刻技术与芯片制造补齐算力缺口

IT之家 9 月 23 日消息，特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克今日接受了央视财经专访。

当谈及 AI，他表示中国的 AI 大模型整体而言非常出色，单位算力产出的性能几乎全球顶尖。

他认为，中国解决算力问题的速度会比大多数人预想更快。粗略估计，大概两到三年内，中国就能依靠光刻技术与芯片制造补齐算力缺口。

图源：Pexels

谈及 AI 时代教育，马斯克建议广泛学习，兼顾人文艺术、科学与工程，夯实通识基础。

他表示，想要向机器人下达指令，就要学会组织问题；知识面越广，越擅长提问，这正是给 AI 写提示词。

马斯克此前曾表示，预计到 2027 年底，人工智能将独立完成所有数字领域工作，彻底替代人工直接操作的各类数字化岗位。

在短期技术突破上，他预判未来 12 至 18 个月内，AI 将在工程及各类数字领域实现能力跨越式提升。

其中，AI 编程能力最快明年达到“Stockfish 级”水准（IT之家注：Stockfish 是一款开源国际象棋引擎。届时人类开发者将丧失与 AI 在软件开发领域的竞争优势）。

谈及机器人，马斯克展望称，每个人都能拥有专属机器人，可照料年迈父母、看护孩童，还能担任孩子的一对一私教，承担各类工作。

他预测，十年内至少有 10 亿台人形机器人；未来 15 年或许达到 100 亿台；未来 20 年可能达到 1000 亿台。

马斯克还预测，未来会诞生大量企业，一个人可操控成百上千甚至上万台实体机器人和数字智能体，人的生产力将被极大放大。他同时预测，未来会实现全民高收入，甚至金钱的意义都会淡化。

当央视记者提到他之前在社交媒体向人们推荐中国游时，马斯克表示：“单凭我的描述，根本无法展现中国的魅力，中国非常棒。”

马斯克再次向大家力荐中国，“只要时间允许，就一定要去中国看看，中国值得一看的东西太多了。如果时间有限，至少要去上海、北京。”

“我建议尽可能多花时间游览中国。”他回忆自己从北京到陕西西安乘坐高铁的经历，“体验非常棒，高铁站非常壮观”。他特别提到，“坐高铁时记得多看看窗外，别一直盯着手机，有太多值得感受的事物。”

相关阅读：

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。