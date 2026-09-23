联想 LOQ 15 AI 全能本发售：酷睿 5 205H + RTX 3050，国补后 6629.15 元

IT之家 9 月 23 日消息，联想 (Lenovo)“AI 全能本”新品 LOQ 15 现已发售。这款机型代号 LOQ 15IRH11，在海外是 LOQ Essential 系列的一员。

其基于英特尔酷睿 5 处理器 205H，搭配 NVIDIA GeForce RTX 3050 笔记本电脑 GPU (4GB GDDR6)，拥有 16GB 内存和 512GB 存储，标价 7799 元，国家补贴后到手价 6629.15 元。

LOQ 15 配备 15.3" 1920×1200 165Hz 的 100% sRGB 高色域屏幕；支持内存、存储扩展；配备 Wi-Fi 6 无线网卡；拥有 TrueStrike 2.0 原感键盘、120×75 (mm) 一体式精准触控板。

其左侧提供 1 个 USB-A 5Gbps、1 个 3.5mm 二合一音频插孔、1 个支持 USB PD-in 的 USB-C 5Gbps；后侧提供 1 个 HDMI、1 个 1GbE RJ-45、1 个 USB-A 10Gbps；右侧则还有 1 个 USB-A 5Gbps。

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