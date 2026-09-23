用户反馈微软 Win11 更新 KB5124010 后《战地 6》等游戏崩溃，可回滚解决

IT之家 9 月 23 日消息，微软今日以可选的非安全预览更新形式面向 Windows 11 24H2 和 25H2 用户推送了 KB5124010 补丁，安装后系统版本号升至 26100.9550 和 26200.9550。

更新发布后，多名用户反馈安装该更新后，部分游戏在启动约 15 至 30 秒后崩溃并返回桌面，而且没有报错。

EA 官方论坛有用户报告称，《战地 6》通过 Steam 启动后“100% 会在初始化游戏后 20 至 30 秒内崩溃”，回滚后问题完全消失。

还有 Reddit 用户反馈，使用 Easy Anti-Cheat 的其他游戏也会出现类似问题，例如最近爆火的《战狗》（Wardogs）在安装 KB5124010 后同样出现故障。另有用户报告《战地 2042》也出现了类似崩溃，表明问题可能波及依赖 EA Javelin 反作弊系统的其他游戏。

针对《战狗》，多名玩家反馈安装 KB5124010 后游戏无法启动，并显示“WD-L020-95bc94d86a0d”错误代码。至少一名用户表示卸载该 Windows 更新后游戏恢复正常。

IT之家注：Easy Anti-Cheat 与 EA Javelin 均为游戏反作弊系统，通过内核级驱动监控游戏进程，此类驱动与 Windows 系统更新产生兼容性冲突并不罕见。

遇到游戏崩溃的用户可尝试在“设置-Windows 更新-更新历史记录”中卸载 KB5124010，或暂时推迟安装该可选更新。