IT之家浏览器扩展 3.0 上架：侧栏常驻、标签管理、栏目同步、事件提醒……

各位老哥老姐们好，IT之家浏览器扩展 3.0 已上架 Chrome、Edge、Firefox 商店，敬请安装体验！

IT之家扩展的定位，是对网页浏览体验的升级，而不是替代网站本身。网页依然是阅读完整文章、参与评论和浏览更多内容的主阵地。3.0 版本中，除按照政策要求将 Manifest 版本升级到 V3 之外，最重要的升级点是：充分利用浏览器扩展能力，把阅读过程中那些反复操作、容易打断节奏的小事处理得更顺手。比如，让资讯常驻浏览器侧边；避免标签重开；推送提醒；打开标签自动归组…… 等等，这些都是普通网页难以自然实现的体验。

下面一起来看 3.0 的更新亮点（内容由 AI 整理）：

❶ 全新侧栏模式：资讯常驻浏览器一侧，边看网页边刷IT之家

除传统弹窗外，3.0 新增侧栏加载方式，可在设置中自行选择，并支持自定义快捷键快速唤起。

侧栏打开后会常驻在浏览器一侧，Chrome、Edge 默认位于右侧，Firefox 默认位于左侧，均可在浏览器设置中调整位置；侧栏宽度也可自由拖动。无论你是在浏览网页、写文档，还是查资料，都能随手查看IT之家最新资讯。

▲ IT之家扩展 3.0 全新侧栏模式

▲ 传统 POP 弹窗模式

❷ 熟悉的栏目与信息流体验

新版界面参考IT之家客户端的排版与交互方式，资讯、热榜、热评、事件日历、发布会、专题、评测等栏目均已适配丰富的信息流样式。登录IT之家账号后，扩展会同步使用账号已定制的栏目（栏目定制仍然需要前往 App 中操作）。启动时默认加载的栏目也可在设置中自行选择。

❸ 更聪明的文章标签页管理：不重复打开、自动归组、阅读后自动收束

浏览资讯时，最容易失控的往往是标签页。IT之家浏览器扩展 3.0 围绕文章标签加入了一整套整理能力：

点击扩展内资讯标题时，如果同一篇文章已经在当前窗口打开，扩展会直接切换到已有标签页，不再重复新建；点击评论数量则可直接定位至网页评论区。开启“网页打开文章避免重复标签”后，即使是在网页中多次点击同一篇文章链接，也会优先定位已有标签页。

对于习惯一次打开多篇文章、稍后集中阅读的用户，还可开启“新打开文章页自动分组”：扩展会将文章自动收进同一个指定名称的标签组，支持自定义分组名称和颜色，不打乱当前浏览节奏。

还可按需开启“关闭侧边栏时同步关闭标签”，选择关闭通过侧栏打开的页面、文章标签组，或全部IT之家相关网页。这样既能随手打开多篇资讯，也不用担心阅读结束后留下大量临时标签页。

另外，3.0 会识别当前窗口正在阅读的IT之家文章：扩展列表中，对应资讯会显示已打开标记；如果该文章正处于当前活动标签页，标记会以红色强调。网页内打开过的文章也会同步显示已读状态。

❹ 更新提醒、重要资讯推送与事件提醒增强

新版延续了最新资讯更新提醒和重要资讯推送功能，并进一步优化体验。

当检测到新资讯时，除扩展图标显示更新数字外，侧栏右下角的刷新按钮也会以浅红色毛玻璃背景提示已有更新

重要 IT 资讯推送会自动跳过已阅读条目，避免重复打扰。

▲ 重要资讯推送

新版增加了事件日历提醒，不错过值得关注的发布会和活动。

▲ 新增事件提醒

❺ 更适合长时间阅读的界面与个性化选项

扩展支持浅色、深色与跟随系统三种外观模式，适配不同阅读环境。

不想被图片干扰时，还可开启“无图模式”。

新版还提供了“注册网页右键菜单以快速搜索”、“工具橱窗”功能。

藏了几个趣味彩蛋等你发现。

以上就是IT之家浏览器扩展 3.0 的主要更新内容了，欢迎各位老哥老姐下载安装体验（点此进入下载页）。也欢迎通过评论区向我们反馈使用建议，我们会继续把浏览器扩展做成网页阅读的最佳搭子。

恳请各位老哥老姐们给出五星评论，支持我们做得更好：Edge 扩展 | Chrome 扩展 | Firefox 扩展。

小小预告一下：IT之家全新 WinUI 版已在开发中。念念不忘，必有回响。

IT之家浏览器扩展 v3.0 完整更新日志：

新增：功能 - 支持 Chrome、Edge、Firefox 浏览器，新增可常驻的侧栏打开方式

新增：功能 - 栏目与账号定制同步，支持默认加载栏目、二级栏目切换及阅读位置恢复

新增：功能 - 支持文章标签防重复、自动分组及侧栏关闭后同步整理标签页

新增：功能 - 支持已读、已打开与当前阅读状态同步；标题可定位正文，评论数可定位评论区

新增：功能 - 支持事件提醒、无图模式、网页右键快速搜索、工具橱窗

新增：界面 - 支持浅色、深色与跟随系统外观

改进：功能 - 最新资讯更新支持图标数字及侧栏刷新按钮提示；重要资讯推送自动跳过已读内容

IT之家简介

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文末下载信息

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