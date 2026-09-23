“中国天眼”FAST 落成启用十年，将继续推进 FAST 二期工程

IT之家 9 月 23 日消息，据央视新闻报道，9 月 22 日至 24 日，“FAST 落成十周年学术交流会”在贵州省平塘县举办。2016 年 9 月 25 日，500 米口径球面射电望远镜 FAST 在贵州落成启用。

报道称，FAST 启用至今已取得一系列具有标志性意义的创新成果，在工程技术、前沿科学、应用等领域均取得多项成就。

在测量与控制技术方法、国产化钢丝绳和高性能接收机研制等方面的技术创新，保障了望远镜的稳定高效运行。

在脉冲星、中性氢星系、快速射电暴和引力波研究中取得一系列具有国际影响力的科学成果，已成为全球最重要的天文观测设备之一。

在地月空间目标探测、脉冲星时间基准以及小行星防御等应用领域取得重要进展，服务于国家空天安全和重大战略需求。

截至目前，基于 FAST 观测数据，科学家们已累计在国际学术期刊《科学》和《自然》主刊发表论文 13 篇。相关成果两次入选《科学》评选的十大科学突破，一次入选《自然》评选的十大科学发现，十次荣膺中国科学十大进展、中国十大科技进展新闻等国内权威科技评选。

FAST 团队历经十年耕耘，推动了我国射电天文领域实现历史性跃迁，完成从跟跑、追赶到世界领跑的跨越式发展。

报道还称，未来，FAST 团队将继续推进 FAST 二期工程，持续巩固提升我国射电天文领域的国际领先地位，持续产出更多重大原创科学成果。

IT之家注：“中国天眼”500 米口径球面射电望远镜 FAST 利用贵州喀斯特地区的洼坑作为望远镜台址建造，由我国天文学家南仁东于 1994 年提出构想，历时 22 年建成，于 2016 年 9 月 25 日落成启用，是目前世界上口径最大，灵敏度最高的单口径射电望远镜，拥有 30 个标准足球场大的接收面积。