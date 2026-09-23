特斯拉北美车机上线 Grok Bot，开车就能语音下单买咖啡、发邮件

IT之家 9 月 23 日消息，特斯拉向着车轮上的私人助手不断演进，如今借助 Grok Bot，车辆不再只能回答知识问答或是调节车厢温度，当你正在开车时，它还可以完全免手动执行复杂的外部事务以及各类线上任务。

IT之家注意到，特斯拉今日早些时候在 X 平台正式官宣北美上线该功能，并说明驾驶员现在可以查看电子邮件、管理日程、进行线上购物，甚至可以让 Grok Bot 帮你梳理已有对话和待办事项。

就在这次正式推送的几周之前，SpaceX 人工智能部门的一名工程师就曾透露，特斯拉计划将 Grok Bot 整合进自家车辆，把原本还处于试验阶段的网页功能，变成车内可用的正式工具。

Grok 在特斯拉车内的落地推进速度很快，其最初只是一款对话式 AI 聊天机器人，现已逐步发展成为深度嵌入车机系统的智能车载副驾。驾驶员早已可以通过语音，使用 Grok 设置导航、建立位置提醒，以及调节车厢温控等各项车辆功能。

Grok Bot 正是在现有集成能力的基础之上，把能力范围从车辆本机控制拓展到了代办实际事务。该智能体无需在中控屏启动独立应用，直接运行于现有的 Grok 操作界面之内。

用户可以有几种方式唤醒 Grok：点击应用启动器里的 Grok 应用；长按方向盘上的麦克风按键；或是直接说出唤醒口令“嘿，Grok”。特斯拉表示，进入聆听状态之后，你就可以吩咐它完成各类事务，例如下单常点的咖啡、预约日程以及网上购物。

早期测试用户展示了这套在路上运行的工作流程有多么顺畅，当使用 FSD 在城区道路行驶时，驾驶员可以吩咐 Grok，就近在星巴克下单自己常喝的冰咖啡。Grok 一方面规划车辆驶向门店，另一方面确认饮品规格以及扣款金额，接着提交订单；等车子停稳，饮品就已经备好放在取餐台。

这套系统处理办公事务同样得心应手。驾驶员可以调用专项智能体，例如“事务总管机器人”，起草并向联系人发送邮件、新建日历日程，或是审阅各类文件。专用购物机器人甚至可以查看你亚马逊购物车里的待结算商品，调用已经保存好的支付信息代为完成结算，而驾驶员全程专心开车。

想要让 Grok Bot 访问邮箱这类部分第三方应用，需要使用连接器（Connectors）。连接器是针对外部服务的安全对接组件，适用于谷歌邮箱（Gmail）、谷歌日历（Google Calendar）等服务，让 Grok Bot 能够安全读取你的个人信息。

连接器的设置步骤如下：

打开 Grok 应用

点击加号图标

选择新建连接器

选中你希望对接的服务，依照屏幕上的提示完成账号登录

添加连接器之后，格罗克机器人（Grok Bot）就可以自动调用对应的服务。

目前，Grok Bot 这项功能仅对 SuperGrok Heavy 订阅用户开放。不过特斯拉已经确认，后续版本推送时其他订阅档位的用户也将获得使用资格。而连接器本身，所有用户都可以自行配置。

展望未来，特斯拉正在开发短信收发支持（现阶段 Grok 仅支持拨打电话，尚不能发送短信）；同时还计划把 Grok 和 FSD 深度融合，最终打造出如同真人司机一般的用车体验。