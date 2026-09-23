推进全球化 3.0 战略：奇瑞高管职务调整，原海外负责人张贵兵担任奇瑞汽车股份有限公司常务副总裁

IT之家 9 月 23 日消息，奇瑞汽车微博官方账号今日发布了关于公司高管职务调整的公告。

奇瑞将坚持品牌向上，加快推进电动化、智能化和经营管理卓越化，持续为全球用户、合作伙伴和投资者创造价值。

全面全球化发展是奇瑞矢志不渝的战略目标。为深入推进奇瑞汽车全球化 3.0 战略，强化奇瑞体系协同和资源赋能，经公司研究决定： 张国忠调任奇瑞控股集团有限公司常务副总裁 ；张贵兵担任奇瑞汽车股份有限公司常务副总裁。

IT之家查询获悉，张国忠自 1997 年加入奇瑞集团，历任多个重要管理岗位，牵头构建了“奇瑞、星途、捷途、iCAR、智界”品牌矩阵。张贵兵则长期深耕海外市场，并参与了涵盖研发、生产和服务的国际化业务体系的构建，在负责奇瑞海外业务的同时，也负责墨甲机器人业务。

延伸阅读

奇瑞控股集团有限公司是奇瑞汽车股份有限公司的母公司，后者为奇瑞集团旗下核心整车业务主体，此次调整相当于将原负责整车业务的常务副总裁调往集团层面。奇瑞汽车股份有限公司已于 2025 年 9 月 25 日在港交所挂牌上市，股票代号 9973.HK，以 30.75 港元 / 股定价，募资约 91.4 亿港元，为当年港股市场规模最大的车企 IPO。

文中提到的“全球化 3.0”战略，奇瑞此前已对外发布。2025 年 4 月上海车展期间，奇瑞宣布进入“出海战略 3.0”时代，将出海历程划分为三个阶段：1.0 时代以产品出海为主，初步建立海外销售渠道；2.0 时代通过海外建厂实现本地化生产，建立研发与服务体系；3.0 时代则以技术创新为核心，构建“研发 — 制造 — 供应链 — 服务”四位一体的全球化体系。

墨甲机器人是奇瑞汽车孵化的机器人企业，张贵兵同时担任墨甲机器人总经理。2026 年 4 月 27 日，奇瑞墨甲在安徽芜湖举行全球发布会，发布了包括人形机器人墨茵、智警机器人、导医机器人、机器狗等在内的产品矩阵，并完成智警机器人千台签约与百台集中交付。

海外市场是奇瑞当前的核心增长来源。2026 年 8 月，奇瑞出口 196984 辆，同比增长 52.1%；截至 2026 年 8 月末，奇瑞历史累计出口突破 718 万辆，成为首个跨过 700 万辆的中国车企。2026 年上半年，奇瑞汽车海外营收 989.68 亿元，占总收入比重达 69.1%。

奇瑞品牌矩阵中的智界，是奇瑞与华为合作打造的品牌，奇瑞汽车股份有限公司董事长尹同跃曾表示智界是奇瑞集团最高层级的战略布局。