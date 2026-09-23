GPU-Z v2.71 发布：新增 RTX 50 系列显卡热点温度检测，支持 RTX 4070 10GB

IT之家 9 月 23 日消息，GPU-Z 今日迎来了 v2.71.0 版本更新，新增英伟达 GeForce RTX 50 系列 GPU 热点温度和显存芯片温度监测功能，同时扩展超频信息、PCIe 带宽等监测项目，并增加对多款新处理器和显卡的识别支持。

GPU-Z 2.71.0 已支持 RTX 50 系列 Hot Spot 热点温度传感器，可显示 GPU 内部温度最高的位置。此外，该版本现在还能读取 RTX 50 系列显存芯片温度，默认显示温度最高的显存芯片，鼠标悬停后则可查看显卡上所有显存芯片的温度。

由于显卡显存通常采用交错方式管理，以提高整体带宽，因此正常情况下各显存芯片的温度应较为接近。TechPowerUp 表示，这项功能可以帮助用户发现散热不均匀的显存芯片。

此外，新版本还在 NVIDIA GPU 的 Advanced（高级）选项卡中加入“Overclocking（超频）”信息，可查看超频频率以及 XBAR（交叉总线）等内部时钟域的频率，并显示 Boost Lock 状态。

GPU-Z 2.71.0 同时增加了 NVIDIA SYS、L2 Cache 和 Video Clock 的读取功能。相关项目默认关闭，用户需要在传感器设置中手动启用后，才能在 Sensor（传感器）选项卡查看。

此外，新版本新增 NVIDIA GPU PCI-Express 带宽监测功能，可以 GB/s 为单位显示 PCIe 实际带宽吞吐数据。如果某个传感器没有被记录到日志文件，其在 Sensor 选项卡中的下拉箭头现在会显示为灰色。

硬件支持方面，GPU-Z 2.71.0 新增对 NVIDIA GeForce RTX 5060（GB205）、GeForce RTX 4070 10GB、RTX PRO 4500 Blackwell Server、H100 PCIe 版本、Tesla V100-SXM2-16GB 版本以及 P102-101 的支持。其中，RTX 4070 10GB 并非新品，只是英伟达未曾推出的工程原型。

AMD 方面，新版本增加了对 Steam Machine GPU 和 Radeon PRO V710 第二版本的支持。英特尔方面，新增 Panther Lake、Lunar Lake、Arrow Lake H 系列（285H、265H、255H、235H、225H）、RPL-H Refresh（240H、210H）以及 Twin Lake（N355、N350、N250、N150）的识别支持。高通平台方面，新增对骁龙 X2-90、X2-85 和 X2-45 的支持。

此外，本次更新还修复了 NVIDIA GP102 晶体管数量、Intel Meteor Lake 和 Arrow Lake LPDDR5X 内存识别、Intel Alder Lake LPDDR5 频率、部分 DDR5 系统内存带宽以及高通 Adreno 726 单元数量等问题。

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