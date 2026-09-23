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1999 元飞牛首款 Arm 整机 EVO 4 瑞芯微 RK3588 芯片版上市：支持杜比逐帧色彩调教，赠送 5 年专属高速流量

2026/9/23 15:14:37 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 9 月 23 日消息，飞牛 EVO 4 四盘位 NAS 新增了搭载瑞芯微 RK3588 芯片的 Arm 版本，今日 16:00 正式开售，官方指导价 1999 元。

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除了无硬盘版本外，飞牛还提供了 4TB、8TB、16TB、32TB、64GB 东芝 / 希捷硬盘捆绑套餐，支持最大 144TB 超大容量硬盘。

首发权益方面，飞牛提供了专属技术支持通道、终生免费远程访问（P2P / 公网自适应）、价值 495 元的 5 年专属高速流量通道。

据官方介绍，瑞芯微 RK3588 采用了 8nm 制程，拥有 8 核心（IT之家注：4 个 2.4GHz@Cortex-A76 + 4 个 1.8GHz@Cortex-A55），集成 ARM Mali-G610 MC4，内置三核架构的 NPU，提供 6 TOPS 的算力，支持主流的 INT4/INT8/INT16/FP16 等多种混合运算。

此外，该机还配备了 8GB DDR5 内存、64GB eMMC 内部存储，提供了双 M.2 + 四个 SATA 盘位，提供双 2.5G 网口，支持 WiFi 6 + 蓝牙。

据介绍，这款新机支持飞牛杜比逐帧色彩调教，可以提供真正的影院级“家庭观影”体验；后续将提供独立的飞牛相册 App，支持地图精细定位；适配 10 亿参数超大本地模型，搜索照片更精准；原生适配鸿蒙客户端，独家支持 OPPO 系统相册互联。

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