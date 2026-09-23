东风汽车总经理冯长军与华为创始人任正非等高层会谈，围绕深化战略合作等议题深入交流

IT之家 9 月 23 日消息，今天（23 日）下午，东风汽车通过官方公众号发文披露，9 月 22 日，东风汽车总经理、党委副书记冯长军赴深圳，与华为创始人任正非及华为高层代表会谈。双方围绕深化战略合作、产品技术协同创新等议题进行深入交流。

根据新闻稿，会谈中，双方立足汽车产业变革大局，回顾了东风与华为长期以来积淀的合作成果。围绕汽车智能化、企业数字化和智能化升级、生态共建等方向，东风与华为持续推进全方位深度合作，产出丰硕实践成果，开创汽车央企与科技企业全栈原生融合的新范式，推动中国智能汽车产业步入“体系化创新”的新阶段。

任正非表示，造车之本在于安全与品质，华为愿发挥所长，与东风共同打造经得起市场检验的智能汽车产品。冯长军对此表示高度认同，强调安全与品质是智能汽车赢得市场信任的基础，东风与华为合作根基深厚，双方在生态建设领域仍有广阔拓展空间，可携手电网探索车网互动可持续商业模式，并在车载通信技术、汽车与智慧交通、智慧城市融合等方向挖掘合作落地场景。

新闻稿提到，双方就企业经营、业务发展情况作沟通交流，重点围绕奕境 X9、猛士 X700、岚图梦想家 9 等联合打造的战略新车型交换看法，并聚焦未来产品定义、智能技术落地、市场营销等维度探讨深化合作方向。双方将持续深化战略合作，打造面向未来的智能汽车与智慧出行解决方案，为中国汽车产业高质量发展与全球竞争力跃升贡献力量。

东风汽车旗下奕境、猛士、岚图品牌的代表也参与了本次交流。

IT之家获悉，双方全栈原生融合打造的高端新能源品牌 —— 奕境首款车型奕境 X9 将于 9 月 24 日（明天）正式上市。新车搭载华为乾崑全栈智能汽车解决方案，定位“第二代家庭旗舰”。