米哈游全新游戏《源初之结》确认角色不会通过抽卡获得：持续游玩可解锁所有

IT之家 9 月 23 日消息，在 8 月 26 日凌晨的 2026 科隆游戏展开幕夜首秀直播中，米哈游全新游戏《源初之结（Nodus Fall）》作为直播公布的第一款游戏，正式发布了其首支预告片。

这是一款动作共斗游戏，一改米哈游擅长的二次元风格，采用写实奇幻画风。

游戏《源初之结》官方微博今日发文，针对玩家想了解的十个问题进行了解答。其中提到，《源初之结》是一款主打“多人合作”的神话动作游戏，但不强制玩家组队，首发一定会支持 PC 平台。最重要的是，本作角色不会通过抽卡获得。

IT之家附原文如下：

Q：《源初之结》到底是一款什么样的游戏？

A：简单来说，这是一款主打“多人合作”的神话动作游戏。我们的初衷是，在高品质的动作战斗基础上，加入与朋友联机游玩的体验，并通过多元神话题材，构建一个具有独特风格的奇幻世界。

Q：可以单人玩吗？多人游玩支持几人组队？

A：我们并不强制玩家组队，单人也可以体验到绝大部分核心内容。至于多人联机，最大的乐趣在于队伍里的分工配合，还能一起触发多人联合“神格夺取”。关于具体支持最多几人组队以及详细规则，我们还在打磨，之后再跟大家同步。

Q：目前确认支持哪些平台？

A：目前可以向大家确认的是，首发一定会支持 PC 平台。至于大家关心的其他平台，后续会通过官方渠道公布。

Q：游戏除了 Boss 战，还有什么玩法？

A：《源初之结》不只有“打 Boss”。除了多人合作、激烈丰富的战斗，玩家也会进入神话世界体验剧情，顺其自然地结交三两好友，循序渐进地沉浸到这个神话故事里。与朋友合奏一曲、泡个温泉，战斗之余，总有属于你的节奏和去处。

Q：游戏里有哪些战斗技能和机制？

A：除了角色自身的基础攻击和技能，战斗中还有“神格技”这一重要系统。大家可以把它理解为一种可以自由搭配的机制，不同“神格技”会提供攻击、防御或支援等丰富的效果。大家完全可以根据自己的操作习惯或者队伍配置来调配。同一场 Boss 战，不同的技能搭配完全能打出不一样的解法。

Q：游戏会不会很难？

A：我们不希望难度成为玩家进入《源初之结》的门槛。游戏会尽量让第一次接触这类动作玩法的玩家也能上手，同时在操作、配合和构筑上保留足够的上限，让喜欢挑战的玩家也有深入钻研的空间。

Q：角色是怎么获得的？需要抽卡吗？

A：给大家吃颗定心丸，《源初之结》的角色不会通过抽卡获得。玩家通过持续游玩，可以解锁所有角色。更多商业化相关信息，团队还在慎重规划中。

Q：玩家在游戏中扮演什么角色？“织者”是什么？

A：玩家将以“织者”的身份踏入神权陨落、秩序崩塌的世界。“织者”曾经穿行于天地之间，是维系特殊使命的使者，却因故失去了被赋予的力量，坠于凡世。通过在神话世界中持续探索，在困境迷局和强大神敌的考验下与伙伴们共同成长，“织者”最终重塑与寻回自我，建立起新的世界秩序。

Q：游戏的世界观为什么会融合不同地区的神话？

A：在我们的世界观中，融合不同神话并不是简单地让“不同世界相遇”。我们更希望创造这样一个世界： 当不同文明对于世界的理解彼此碰撞时，它们的差异会产生冲突，而它们共同拥有的东西，则成为彼此能够连接的根源。 玩家所面对的，也就不只是一个个来自不同文化的神话故事，而是一场跨越文明的、关于世界为何存在，以及人该如何面对命运的共同叙事。 我们借神话的“异”，建立世界的丰富性；借人类情感的“同”，让这些神话最终汇聚到同一个世界。 这，就是我们为什么要融合不同神话体系。

Q：游戏里的神、Boss 和“织者”是什么关系？为什么要与它们战斗？

A：远古的创世神髓塑造了「织者」却未给予启示。留在世间的神祇与生灵被「祸」侵蚀，化为灾厄，形成「死结」。面对这些曾经伟大的存在，织者必须斩断纠缠的「死结」，阻止世界走向毁灭，修复原有的秩序。

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