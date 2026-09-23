宝马 CEO 内德利科维奇称中国车价格低到无法理解：一些车的价格完全不符合商业利益

IT之家 9 月 23 日消息，宝马新任 CEO 米兰 · 内德利科维奇（Milan Nedeljković）对中国汽车在欧洲的价格表示担忧，认为有些车型的售价并不符合商业利益。

不过，米兰 · 内德利科维奇并未直接呼吁提高关税，而是支持通过谈判解决，以解决他认为存在的竞争扭曲问题。

▲ 米兰 · 内德利科维奇

据《法兰克福汇报》当地时间 9 月 22 日报道，内德利科维奇被问及中国汽车制造商是否以倾销价格在欧洲销售汽车。他的回答异常谨慎，表示“有一些中国汽车的价格完全不符合商业利益。这导致欧洲出现保护主义倾向，并推动保护国内市场的努力。宝马在全球运营，我们支持自由贸易，并拥抱竞争。但由于难以理解的定价导致的竞争扭曲是危险的。”

内德利科维奇认为，如果能通过自愿协议实现公平、基于市场的定价标准，那么比对中国进口商品加征额外关税更为可取：“大家都不想让冲突升级，但目标是确保长期市场状况良好，因为就业和吸引投资的能力依赖于这些条件，竞争力不能通过孤立主义实现。”

综合IT之家此前报道，内德利科维奇于 2026 年 5 月 14 日起接替奥利弗・齐普策（ Oliver Zipse）成为宝马新任 CEO，后者已担任宝马集团管理董事会成员超过十年，并自 2019 年 8 月起担任董事会主席。

内德利科维奇自 2019 年以来一直是宝马集团董事会成员，主要负责生产部门。他于 1993 年以学徒身份加入宝马集团，曾担任牛津工厂的总经理，以及莱比锡和慕尼黑工厂的总经理，并担任公司质量部的高级副总裁。他作为董事会主席的合同将延续至 2031 年。