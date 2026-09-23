微软 Win11 Clipchamp 新增本地 AI 视频超分功能，可将视频分辨率提升至 4K

IT之家 9 月 23 日消息，微软正在为 Windows 11 内置的免费视频编辑器 Clipchamp 加入另一项 AI 功能。全新的“视频超分辨率”（Video Super Resolution）功能可以直接利用 PC 本地算力，将低分辨率视频提升至最高 4K 分辨率。

这项新功能在处理老旧智能手机拍摄的视频、通过即时通讯应用接收的压缩片段，或是低画质网络摄像头录制内容时非常实用，Clipchamp 会利用设备端 AI 模型，在提升视频分辨率的同时生成额外的画面细节，让处理后的视频看起来更加清晰、锐利。

IT之家注意到，目前市场上已经有多种视频超分辨率服务，但与依赖云端处理的工具不同，Clipchamp 可以在本地完成整个视频超分辨率处理过程。微软表示，在支持的 PC 上，Windows 可以调用 CPU 进行处理；Copilot+ PC 则可以利用 NPU。该功能支持 AMD、英特尔和高通的兼容硬件。

用户将视频添加到 Clipchamp 时间线后，可以打开新增的“Upscale”选项卡，并选择更高的目标分辨率。根据原始视频的分辨率不同，Clipchamp 可以提供 480p、720p、1080p 和 4K 等选项。

需要注意的是，这项“视频超分辨率”功能并不能凭空恢复原始视频中从未被记录下来的真实信息。AI 模型实际上是在原有画面的基础上估算并生成额外细节，因此经过超分辨率处理的视频有时可能出现画面伪影，或者导致人脸及其他元素出现细微失真。

因此，微软提醒用户不要在法律证据、身份验证和医学影像等对原始内容准确性要求极高的敏感场景中使用这一功能。在这些场景下，保持原始影像的真实内容至关重要。

由于该功能依赖本地硬件的计算能力，目前只能通过 Windows 版 Clipchamp 桌面应用使用，浏览器版本暂不支持。

微软近期也公布了 Clipchamp 整体运行所需的硬件配置，该公司建议 Clipchamp 至少配备 8GB 内存，16GB 或更高容量可以获得更好的使用体验。此外，较老的 CPU 和 GPU 可能导致软件运行速度下降、卡顿甚至崩溃。