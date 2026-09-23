小马智行 2026 上半年归母净亏损 1.1 亿美元，同比亏损扩大 14.74%

IT之家 9 月 23 日消息，小马智行今日发布 2026 财年（2026 年 1 月～2026 年 12 月）半年报（2026 年 1 月～2026 年 6 月）报告：

营业总收入 ：7,047 万美元（IT之家注：现汇率约合 4.73 亿元人民币），同比增长 98.9%

毛利润 ：1,191.1 万美元（现汇率约合 7,996.4 万元人民币），同比增长 106.11%

毛利率 ：16.9%，同比增长 0.6 个百分点

归母净利润 ：-1.1 亿美元（现汇率约合 -7.38 亿元人民币），同比亏损扩大 14.74%

经营现金流 ：-1.18 亿美元（现汇率约合 -7.92 亿元人民币），同比亏损扩大 48.57%

基本每股收益 ：-0.25 美元（现汇率约合 -1.7 元人民币），同比亏损收窄 7.41%

稀释每股收益 ：-0.25 美元（现汇率约合 -1.7 元人民币），同比亏损收窄 7.41%

资产负债率：5.3%

AI 解读 本次财报业绩符合市场预期，整体收入增速高于前期指引。 公司主营业务说明 小马智行是全球自动驾驶技术领军企业，专注于 L4 级自动驾驶技术研发与商业化，核心业务包括自动驾驶出行服务（Robotaxi）、自动驾驶卡车服务（Robotruck）以及智能解决方案三大板块，目前已在中国、美国、欧洲等多个市场推进商业化落地。 2026 财年上半年财报亮点 总营业收入达到 7,050 万美元（现汇率约合 4.73 亿元人民币），同比增长 98.9%，实现翻倍增长

自动驾驶出行服务收入达到 2,060 万美元（现汇率约合 1.38 亿元人民币），同比增长 534%，增速较一季度进一步提升至二季度的 849.3%

毛利率提升至 16.9%，同比提升 0.6% 个百分点，收入结构持续优化

净亏损为 9,890 万美元（现汇率约合 6.64 亿元人民币），同比收窄，净亏损率下降至 140.3%，同比大幅下降 115.5% 个百分点，经营杠杆持续改善

全球自动驾驶出租车车队规模已达到 1,975 台，目标 2026 年底扩张至 3,500 台以上，商业化进程加速推进 未来展望 公司目标 2026 年底前将自动驾驶出租车车队规模扩大至 3,500 台以上，全球运营城市拓展至超过 20 座，预计自动驾驶出行服务收入将达到 2025 年水平的 3.5 倍，商业化进程将进一步加速。公司将持续投入研发，优化成本结构，提升经营效率，推动自动驾驶技术大规模商业化落地。

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