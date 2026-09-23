内部邮件曝光：亚马逊正试图重新聘用其之前解雇的员工

IT之家 9 月 23 日消息，亚马逊（Amazon）正在向部分前员工发出邀请，希望他们重新回到公司工作，其中包括一些此前被裁员的员工。

据 Business Insider 获得的招聘人员邮件以及亚马逊一名发言人透露，该公司正在联系符合条件的前员工，向他们介绍亚马逊内部的职位空缺，涉及云计算和人工智能（AI）等业务。

上个月，亚马逊 AI 智能体部门向部分曾从事 AI 和机器学习工作的前员工发出邀请。该部门由亚马逊云服务（AWS）副总裁斯瓦米 · 西瓦苏布拉马尼安（Swami Sivasubramanian）负责。一名招聘人员在邮件中将这一行动称为“斯瓦米的回聘再招募计划”（Swami's Boomerang Reengagement Initiative），邀请相关人员讨论新的工作机会。

在另一起案例中，一名 AWS 财务部门招聘人员向一名前员工发出邀请，表示对方可以通过缩短后的面试流程重新获得工作机会，并询问亚马逊的重返办公室（RTO）政策是否曾促使这名员工离职。

其中一封邮件写道：“自从你离开这里以来，已经发生了很多变化，而目前 AI / 机器学习领域正有一些非常令人兴奋的工作。”

这些邮件显示，在与谷歌、OpenAI、Meta 和 Anthropic 等公司争夺 AI 人才的过程中，亚马逊正在动用自己的前员工网络。对于部分曾经在公司工作过的员工，亚马逊已经了解他们的工作经历，因此可以提供更快捷的回归渠道；在其中一个案例中，招聘人员还直接询问公司的强制返岗政策是否导致员工离开。

IT之家注意到，过去一年，亚马逊通过多轮裁员累计削减了超过 3 万个工作岗位，规模在该公司历史上属于最大的一批裁员行动。

亚马逊发言人海莉 · 席尔瓦（Haley Silva）称，重新聘用前员工是亚马逊长期以来在全公司范围内实行的正常招聘方式，并非针对 AI 或云计算业务推出的新计划。

席尔瓦表示，符合条件的前员工可以包括此前被亚马逊裁掉的人员，但公司目前是在为现有职位空缺招聘，并不是专门寻找那些因为返岗政策而离职的员工。她同时表示，亚马逊目前对员工到办公室工作的要求没有改变。

席尔瓦说：“我们一直愿意与优秀人才建立联系，无论是新候选人还是曾经在亚马逊工作过的员工，只要有合适的职位空缺，我们都欢迎他们。重新聘用前员工是我们长期以来正常招聘方式的一部分，公司各部门在重新聘用和面试方面的做法是一致的。”

亚马逊此前就曾考虑重新聘用被裁员工。2023 年，AWS 人力资源副总裁伊恩 · 威尔逊（Ian Wilson）曾告诉员工，公司裁员过程中受到影响的许多员工仍然符合重新聘用条件。他当时表示，亚马逊应该考虑如何“主动向希望回归的前员工发出邀请”。

随着越来越多雇主开始重新吸纳前员工，“回流招聘”正在增加。ADP 的薪资数据表明，2025 年 3 月，美国新入职员工中有 35% 属于重新回到前雇主工作的员工，高于一年前的 31%。在科技行业，这类员工占新招聘人员的比例接近三分之二。

ADP 表示，“回流员工”能够带来市场上难以寻找的技能，同时由于他们已经熟悉公司的工作方式和业务流程，相比外部招聘人员通常能够更快进入工作状态。

AWS 财务部门招聘人员发出的邮件也表明，亚马逊对前员工的招募并不局限于 AI 领域。这名招聘人员联系了一名离职时与公司关系良好的前员工，并表示对方只需要完成一轮较为简短的面试流程，随后便可以进入录用环节。

该招聘人员同时询问，返岗政策是否是这名员工当初离职的主要原因，并表示相关反馈将帮助亚马逊在未来与这名员工联系时，更好地匹配其对远程办公和工作地点的偏好。“请放心，我理解并重视这些顾虑。”这名招聘人员在邮件中写道。