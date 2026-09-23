甲骨文裁员文件泄露，云业务部门遭重创

IT之家 9 月 23 日消息，当地时间 22 日，《商业内幕》披露了一份泄露文件，提供了迄今最清晰的图景，揭示甲骨文最新一轮裁员如何重组至关重要的云业务。

甲骨文上周启动新一轮裁员，在大举投入 AI 基础设施建设的同时，继续压缩成本。文件列出甲骨文美国公司云基础设施部门 546 名被裁员工的职位和年龄，约占所列 7185 名员工的 7.6%。经理、工程师、软件开发人员，以及数据中心维护和服务部门员工受到的影响最大。

甲骨文在文件中解释，披露这些信息是为了遵守联邦反年龄歧视法律。文件揭示了甲骨文今年第二轮大规模裁员所削减的岗位类型，名单涵盖甲骨文美国公司云基础设施部门所有符合领取离职补偿条件的员工。

甲骨文此前披露，截至 5 月 31 日的 2026 财年，员工人数减少 2.1 万人，降幅为 13%；在最近一轮裁员前，员工总数为 14.1 万人。

云基础设施是甲骨文最重要的业务之一。最近一期财报显示，该部门季度营收同比猛增 121%。从文件列出的员工来看，云基础设施部门裁员最多的岗位是 III 级软件开发工程师，共 57 人，其次为 IV 级项目经理和首席核心基础设施工程师。

文件显示，软件开发岗位受冲击较大，约占被裁岗位总数的 17%。开发岗位尤其容易受到 AI 冲击的预测由来已久，AI 工具不断提升的编程能力尤其受到关注。一些人预测，大型科技公司最终可能裁减多达 50% 的工程师。

负责甲骨文数据中心维护和技术支持的数据中心支持服务部门，同样受到此次裁员的严重冲击。该部门有 41 人被列入裁员名单，约占裁员总人数的 7.5%，包括部门副总裁和两名高级总监。

裁员的同时，甲骨文继续加码 AI 数据中心投资。甲骨文累计举债数百亿美元，预计今年投入 900 亿至 950 亿美元（IT之家注：现汇率约合 6,042.12 亿至 6,377.8 亿元人民币）新建数据中心，押注 AI 需求持续激增。

《商业内幕》分析文件后发现，此轮裁员还在云基础设施部门削减了 128 个名称中带有“经理”的岗位，约占裁员总数的 23%。项目经理是裁员人数最多的岗位之一，共裁减 61 人。

对甲骨文裁员文件的分析还发现，在这批员工中，年龄较大、经验丰富的员工受到的影响更大。数据显示，甲骨文云基础设施部门被裁员工大多超过 40 岁，约 16% 的年龄在 60 岁及以上。