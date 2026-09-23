我国将适度超前、系统推进新一代通信网建设，推进宽带网络向双万兆演进

IT之家 9 月 23 日消息，据央视新闻从今天（23 日）的中国国际信息通信展览会上了解到，“十五五”时期，我国将把握新一代通信网络建设的战略机遇，适度超前、系统推进新一代通信网建设。

不久前，《信息通信行业发展“十五五”规划》发布，提出到 2030 年，全面建成覆盖完善、性能领先的新一代通信网，5G 用户普及率达到 95%、千兆以上宽带用户数达到 3.2 亿户、智能算力规模达到每秒 9800 百亿亿次浮点运算，为到 2035 年基本实现信息通信行业现代化奠定坚实基础。

IT之家从报道中获悉，工业和信息化部副部长余晓晖表示，要坚持应用牵引、适度超前、系统推进新一代通信网建设，推进宽带网络向双万兆演进，推进低轨卫星互联网系统建设，统筹优化国际海陆网络布局，推动算力设施扩容提质，强化算网协同和算力互联，更好支撑一体化算力网建设。

相关负责人表示，以人工智能为代表的数智技术加速突破，为信息通信发展带来重大机遇。数据显示，截至今年 7 月底，全国 5G 基站达 515.4 万个，万兆光网实现适量部署，智能算力规模达到每秒 2185 百亿亿次浮点运算（EFLOPs）。根据《信息通信行业发展“十五五”规划》，我国将推动卫星网络与地面通信网络深度融合，开展手机直连卫星、卫星物联网等应用；研制 6G 基站，强化算力网络、量子通信等信息通信重点领域标准体系建设。