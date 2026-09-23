为进行地面测试，空客用 Steam Deck 掌机操控 ExoMars 火星车原型

IT之家 9 月 23 日消息，Valve 的 Steam Deck 掌机如今有了一个颇为特别的用途。除了让玩家随时随地畅玩游戏外，这款掌上 PC 还被空中客车（Airbus）用于操控火星车原型机，参与后者的研发和测试工作。

这款火星车就是 ExoMars 火星车，其由空中客车在英国负责研发，未来抵达火星后将实现自主运行。目前，ExoMars 仍处于地面测试阶段，而它与 Steam Deck 搭档的画面近日出现在 YouTube 博主汤姆 · 斯科特（Tom Scott）参观空中客车设施后发布的一段视频中。

在火星车正式登陆火星并在火星表面自主行驶之前，工程师需要一种控制设备，用于在类似火星环境的测试场地中操控火星车。空中客车最终选择了 Steam Deck。

IT之家注意到，视频显示，一台 Steam Deck 运行着一套未公开的定制软件。操作方式与使用 Steam Deck 玩游戏类似，斯科特通过掌机上的摇杆、扳机键和面部按键控制火星车。

虽然这一用途颇为新奇，但空中客车选择 Steam Deck 其实并不算特别令人意外。Steam Deck 本质上就是一台完整的掌上 PC，采用 Linux 系统，同时配备实体按键和触摸屏，并支持 Wi-Fi 和蓝牙连接。如果用户愿意，甚至还可以在 Steam Deck 上安装 Windows 系统。

这些特性让 Steam Deck 非常适合用来操控火星车这样的复杂设备，尤其是在需要运行专业定制软件的情况下。相比之下，索尼 DualSense 和微软 Xbox 手柄等传统游戏控制器虽然也具备丰富的实体按键，但无法提供完整的 PC 运行环境。

目前，英国史蒂文尼奇的空中客车团队正在参与一项相关项目，为火星着陆平台设计机械、热控和推进系统。该着陆平台计划帮助火星车于 2030 年登陆火星。

这辆火星车正式名称为“罗莎琳德 · 富兰克林号”（Rosalind Franklin）。空中客车防务与航天英国公司董事总经理卡塔 · 埃斯科特（Kata Escott）表示，让火星车安全抵达火星将是“20 多年工作的最终成果”。

即使 Valve 这款掌上 PC 最终没有参与罗莎琳德 · 富兰克林号登陆火星后的实际操控，Steam Deck 也已经凭借这一特殊用途，在这款火星车的研发历史中留下了颇为有趣的一笔。