OpenAI 挖角 Patreon 三名核心高管，发力创作者商业化赛道

IT之家 9 月 23 日消息，OpenAI 聘请了 3 名曾在 Patreon 担任高管的人员，负责加强公司面向创作者的产品战略。

13 年前共同创办创作者订阅平台 Patreon 后，Patreon 联合创始人兼技术负责人山姆 · 杨（Sam Yam）近日在 X 上宣布，他将加入 OpenAI，负责领导创作者产品（Creator Product）业务。

与此同时，Patreon 前产品负责人德鲁 · 朗尼（Drew Rowny）和前工程负责人香农 · 马（Shannon Ma）也将与山姆 · 杨一同加入 OpenAI。两人均已在过去几周内离开 Patreon。

山姆 · 杨在公告中表示：“我们将在 OpenAI 与创作者共同开发产品，并向大家开放一批新工具的早期体验。我认为，这些工具将对创作者及其社区具有非常重要的价值。”

他还表示：“请关注下周的 OpenAI DevDay！我今天就会正式开始参与相关工作（也会在这里尝试一些创新的早期工具）。”

据IT之家了解，今年的 OpenAI DevDay 定于当地时间 9 月 29 日举行。不过，山姆 · 杨还在公告中附上了 OpenAI 首席执行官萨姆 · 奥尔特曼（Sam Altman）的一篇帖子。奥尔特曼在帖子中预告，本周还将公布另一个重大消息。

OpenAI 此次引入多名 Patreon 核心高管，可能意味着公司正在探索进入创作者变现领域的方式。Patreon 在过去十多年里实际上已经为如今的创作者订阅经济建立了较为成熟的模式，因此其核心管理人员的加入也可能帮助 OpenAI 快速构建相关业务。

对于 Patreon 而言，山姆 · 杨的离开则是又一次打击。Patreon 今年 1 月裁员约 20% 后，近期刚刚公布了一项大规模产品更新路线图，计划对平台的用户功能进行全面改造。