海信 E7S Pro+ RGB-Mini LED 电视发布，国补后首销价 9999 元起

IT之家 9 月 23 日消息，在 9 月 23 日晚的 2026 海信电视秋季新品发布会上，海信 E7S Pro+ RGB-Mini LED 电视发布，建议零售价 11,499 元起，国补后首销价 9,999 元起。IT之家附各版本定价如下：
75 英寸：3,888 背光分区，5,000 尼特峰值亮度，建议零售价 11,499 元，国补后首销价 9,999 元
85 英寸：5,184 背光分区，6,000 尼特峰值亮度，建议零售价 14,499 元，国补后首销价 12,999 元
100 英寸：7,560 背光分区，6,000 尼特峰值亮度，建议零售价 21,499 元，国补后首销价 19,999 元
海信 E7S Pro+ 实现 XDR Pro 亮度突破 6,000 尼特，支持杜比视界第二代 Max。
海信 E7S Pro+ 配备海信 JUOS 系统，支持 AI 个性桌面、小聚问屏、小聚智搜等智能功能。
硬件配置方面，海信 E7S Pro+ 搭载信芯 AI 画质芯片 H7、黑曜屏 Pro、MT 9,655 处理器（四核 A73）、4GB + 128GB 存储、195W 峰值功率音响、4 个满血 HDMI 2.1 接口，支持 360Hz 高刷。
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