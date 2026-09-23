以光伏为唯一能源，全球首座零碳离网光储蔚来换电站投运

IT之家 9 月 23 日消息，今天（23 日）晚间，蔚来通过官微宣布，全球首座零碳离网光储换电站暨丝绸之路星星峡蔚来换电站正式投运。该换电站克服数百公里无人区，以光伏为唯一能源，且实现 24 小时运营。

IT之家获悉，星星峡地处新疆东部戈壁腹地，年均 8 级以上大风超过 100 天，夏季地表温度可达 70℃ 以上，冬季极端低温降至-30℃。该区域电网覆盖薄弱，若采用传统电网扩容方案，需跨越百里戈壁架设线路，工期长、投入高。

蔚来此次在该站部署了完整的离网光储解决方案，以光伏为唯一能量来源，构建「发 — 储 — 用」零碳闭环，独立承担换电站全部电力支撑。

该站采用 LONGi BLOCK 移动能量站及隆基 H2D 储能系统，可根据光照条件自动切换三种运行模式。

白天光伏发电直接供能并储存余电

夜间由储能系统放电接力

连续阴天自动切入应急模式，预留关键负载电量，全程无需人工值守

液冷温控与高防护设计确保整套系统在戈壁极端环境下长期稳定运行。白天发电、夜间放电、阴天应急，三种模式自动切换。

蔚来丝绸之路换电路线即将于 9 月 26 日全线贯通，全长 3,605 公里，布局 33 座换电站。根据官方介绍，届时用户从全国任意换电站出发，均可全程换电抵达中国大陆所有省级行政区，沿着这条千年古道一路向西，驰骋河西走廊、探访西域风光，亲身感受丝绸之路的壮阔画卷。

截至 23 日，蔚来充换电网络包含换电站 4109 座（其中高速公路换电站 1060 座），充电站 5301 座（充电桩 30574 根），接入第三方充电桩 173.5 万根。