全新一代智己 LS6 车型正式上市，上市权益价 19.79~25.99 万元

IT之家 9 月 23 日消息，全新一代智己 LS6 今日正式宣布上市，定位“全线控大五座家庭 SUV”，共推出三款车型，官方指导价 20.29 万元起，叠加上市权益后 19.79 万元起。IT之家汇总如下：

Max 版 19.79 万元：76kWh 电池，CLTC 650km 超级后驱，零百加速 6.4s

Pro Max 版 21.79 万元：93kWh 电池，CLTC 782km 超级后驱，零百加速 5.4s

Ultra 版 25.99 万元：103kWh 电池，CLTC 750km 矢量四驱，零百加速 3.48s

全新一代智己 LS6 的车身尺寸为 4937mm×1988mm×1671mm，轴距 2960mm。新车拥有动感的溜背造型，搭载隐藏式门把手，双五辐运动轮圈配合橙色刹车卡钳。

新车提供拉斐尔茶、透纳灰、戈雅黑、雅典娜白、穆夏绿和集米银六种车身颜色供选择，其中穆夏绿和集米银为新增颜色。

该车全系标配全新一代三电系统，包括全域 800V NEO 三电架构、全新 NEO 飓风电机、全新 IM ECU Master 能效大师管理系统 3.0。

此外，该车还全系标配全新一代线控底盘、全线控转向系统、智慧四轮转向系统、灵蜥数字底盘 3.0、Momenta 物理 AI 世界模型、IM Claw 龙虾智能，IMAD 高级辅助驾驶全功能包限免。

全新一代智己 LS6 搭载 IM AD Zeta 高阶辅助驾驶系统，用 L4 模型能力赋能 L2 辅助驾驶，无图 NOA 全国通用，此外还搭载了一键 AI 代驾以及雨夜模式 2.0。

内饰方面，全新一代智己 LS6 搭载 27.1 英寸 5K Mini LED 中控双联屏 +15.6 英寸 3K Mini LED 副驾娱乐屏，配备 IM Claw 龙虾智能体、千问大模型，拥有阿里 Al Agent 生态，支持模糊意图推理以及多 Agent 任务编排。

此外，新车还搭载双手机无线充电、11L 智能冷暖双开门冰箱、丹麦 B&0 豪华音响系统、主驾座椅 4D 机械按摩等配置。

新车主驾座椅支持 4D 机械按摩，副驾驶座椅支持三种座椅模式 (零重力 / 贵妃椅 / 向前折叠)，全车座椅标配通风 / 加热 / 按摩功能，后排座椅还支持 131° 电动无级调节。

动力方面，新车全系标配全域 800V 高压纯电平台，搭载全新超高效 NEO 飓风电机，配备 76kWh、93kWh、103kWh 三种容量的电池组，对应 CLTC 纯电续航里程分别为 650 公里、782 公里、750 公里，百公里能耗低至 12.7kWh。