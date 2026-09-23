小米平板 9 / 9 Pro 发布：骁龙 8s Gen 4 / 8 Gen 5 处理器，2999 元起

IT之家 9 月 23 日消息，在今晚举行的小米秋季新品发布会上，小米平板 9 / 9 Pro 正式发布，售价 2999 元起：

小米平板 9

8GB+128GB ：2999 元

8GB+256GB ：3299 元

8GB+256GB 柔光版：3499 元

12GB+256GB ：3799 元

小米平板 9 Pro

8GB+128GB ：3799 元

8GB+256GB ：4099 元

12GB+256GB ：4599 元

12GB+256GB 柔光版：4799 元

16GB+256GB ：4999 元

IT之家在发布会现场获悉，小米平板 9 采用 11.2 英寸设计，提供冰桃粉、云杉绿、黑、银四种配色；平板 9 Pro 采用 12.5 英寸大屏，兼顾生产力与便携，提供云杉绿、黑、银三种配色。

硬件方面，小米平板 9 搭载第四代骁龙 8s 芯片、平板 9 Pro 配备第五代骁龙 8，前者搭载 9720mAh 大电池，后者为 11000mAh，至高支持 14.5 小时短视频播放，或 20 小时在线会议。

小米 18 Pro 系列手机新品发布会专题

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