长安启源 Q06 车型上市：首搭天枢领航高阶智能驾驶辅助，限时权益价 13.59 万元起

IT之家 9 月 23 日消息，长安启源全新中型 SUV 车型 Q06 今日正式上市，提供纯电与增程两种动力选择，上市权益价 13.99-16.99 万元。IT之家汇总如下：

602 越享型：官方指导价 13.99 万元，上市权益价 13.59 万元

602 智享型：官方指导价 14.99 万元，上市权益价 14.59 万元

700 智享型：官方指导价 15.99 万元，上市权益价 15.59 万元

700 智尊型：官方指导价 16.99 万元，上市权益价 16.59 万元

1600 双电机智享型：官方指导价 15.19 万元，上市权益价 14.79 万元

670 双电机智享型：天猫甄选价 16.99 万元，限时权益价 16.59 万元

外观方面，启源 Q06 承袭家族扶光美学设计理念，前脸采用封闭式前格栅设计，贯穿式 LED 日间行车灯横贯车头，中央嵌有启源品牌 LOGO。

新车提供松影黑、云帆白、浮光银、落霞紫、天际灰、流光翡翠及微醺玫瑰七款车色。车身侧面线条流畅，上扬腰线从车头贯穿至车尾，车尾采用贯穿式尾灯设计，灯带内部为点阵式光源。

车身尺寸方面，启源 Q06 长宽高分别为 4837mm、1970mm、1670mm，轴距达到 2940mm。

智能驾驶方面，启源 Q06 车顶搭载激光雷达，将首搭长安天枢领航 Ultra，具备端到端城市领航能力。

据长安汽车介绍，天枢领航是首个由央企自研的智能驾驶辅助解决方案，全系搭载激光雷达并采用端到端技术，分为 Pro、Max、Ultra、Ultimate 四个梯度。

内饰方面，新车提供云梦紫、逐光橙及瞬影黑三种内饰配色，搭载长安天枢座舱 2.0，配备双 TC399 芯片，搭载天枢智能体“小安”。IT之家注意到，其车内配备大尺寸悬浮式中控屏、全液晶仪表、大尺寸 HUD 以及三辐式多功能方向盘。

此外，新车还搭载 15.6 英寸后排娱乐屏、后排小桌板、后排电动遮阳帘、后排隐私玻璃、副驾驶零重力座椅及车载冰箱，全车座椅均配备通风、加热及按摩功能。

储物空间方面，启源 Q06 搭载 196L 拍一拍干湿多用前备箱，自带漏液孔，支持语音、车机、手机 App 多种方式开启。后备箱采用 782L 拍一拍鲸吞级双层设计，上层容积近 700L，下层拥有 83L 隐藏空间，全车提供 38 处魔术收纳空间。

动力方面，增程版车型综合续航可达 1600 公里。纯电车型提供单电机及双电机四驱两种选择，单电机版电机功率分别为 225 千瓦和 245 千瓦，双电机版综合功率 330 千瓦，百公里加速 4.8 秒，并配备双电机扭矩矢量控制技术。

新车搭载 63.18kWh、66.02kWh、72.54kWh、80.02kWh 四种容量电池组，最大纯电续航里程为 700 公里。基于 800V 碳化硅高压平台打造，支持 6C 闪充，电量从 30% 充至 80% 仅需 9 分钟。底盘方面，启源 Q06 搭载全铝前双叉臂加后五连杆悬架。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。