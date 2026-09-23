25.58 万元起、最高 1100km 纯电续航，比亚迪腾势 Z9S 正式上市

IT之家 9 月 23 日消息，比亚迪旗下腾势汽车全新科技豪华智能轿车腾势 Z9S 正式上市，新车共推出闪充尊荣型、闪充旗舰型、易三方闪充性能型三款车型，官方指导价分别为 25.58 万元、27.58 万元、32.58 万元。作为腾势品牌在中大型纯电轿车市场布局的重磅产品，腾势 Z9S 以 1100 公里纯电续航、第二代刀片电池、易三方技术平台为核心卖点，重构豪华新能源轿车的价值标尺。

外观方面，腾势 Z9S 采用优雅之势原创设计，拥有流星定格前脸 + 流星尾迹车尾，提供七款外观色、三款内饰色。新车内饰还配备后排宽奢豪华大扶手 + 前排双零重力座椅 + Nappa 真皮座椅 + 奢享豪华后排座椅。

新车车身尺寸为 5090/1980/1490mm，轴距 3025mm，定位准 D 级。车内配备前排双零重力座椅、后排电动调节与 7 英寸扶手屏、18 扬声器帝瓦雷音响、7L 智能冷暖冰箱、三温区双层流空调及 128 色氛围灯。储物方面提供 470L 后备厢与 120L 电动前备箱，全车共 44 处储物空间（含 11 处拓展点位）。

续航与补能效率是腾势 Z9S 最突出的产品标签。新车搭载第二代刀片电池，CLTC 纯电续航里程最高达 1100 公里，官方称打破了全球纯电续航最长量产车纪录。根据不同配置，新车提供 780 公里、920 公里和 1100 公里三种续航版本。

充电方面，新车采用 1000V 高压闪充平台，10%-70% 电量充电仅需 5 分钟，10%-97% 充满仅需 9 分钟，即便在零下 30 摄氏度的极寒环境下，20%-97% 充电也仅用时 12 分钟。配套方面，比亚迪计划到 2026 年底累计建成 20000 座闪充站，覆盖一二线至五六线城市，并推出全球首创的“滑轨悬吊式 T 型桩”和 1500kW 单枪闪充桩。

性能层面，易三方版本综合最大马力达 1210 匹，百公里加速仅需 2.68 秒，进入“2 秒级”加速俱乐部。底盘配置上，新车标配云辇-A 智能空气车身控制系统、双向 10° 后轮转向系统（分体式 / 整体式因配置而异）以及前窄后宽鸳鸯轮胎，最小转弯半径 4.75 米，并支持圆规掉头、智能蟹行、易三方泊车辅助等功能。新车还全球首发“易三方智能漂移新手模式”，搭载带教程指引的漂移功能，同时提供一键 Boost 红色拨片。

安全方面，新车车身采用高强度热成型钢笼式结构，高强度钢与铝合金占比 91.1%，关键区域使用 2000MPa 材质，整车扭转刚度 45036N·m/deg，配备 9 安全气囊（含远端气囊）。依托易三方平台，新车实现直线 200km/h、弯道 160km/h 爆胎不失稳。主动安全方面，新车搭载集团首搭的集成式前碰探测系统、AEB 自动紧急制动（支持高速 150km/h 紧急制动）、AES 自动紧急转向等功能。

电池安全方面，第二代刀片电池通过了“边闪充边针刺”、4 节电芯短路热扩散、10 倍新国标力度底部撞击等极限测试，官方称实现不起火、不爆炸，并将延续电芯终身质保政策。

智能化配置上，新车搭载新一代 AI 智能座舱，引入“AI 超级智能体迪迪虾”，支持模糊指令识别、多 Agent 调度、声纹记忆及跨场景服务调用，可完成点咖啡、订酒店、缴停车费等操作；同时首搭 Diva 智能伙伴，支持 120 余种表情互动。屏幕提供 17.3 英寸窄边框大屏标配及 15.6 英寸智慧生态屏选装，手车互联兼容华为、苹果、OPPO、vivo、小米、荣耀、三星七大品牌，并全球首搭 Apple CarPlay 小窗模式。

辅助驾驶方面，天神之眼 5.0 系统基于端到端大模型并新增强化学习能力，支持城市领航辅助（含窄道通行、红绿灯读秒、博弈变道等）和高快领航辅助（上下匝道、大曲率过弯、拨杆变道等），泊车能力覆盖 APA、RPA、AVP 下车泊入及易三方泊车辅助，窄位极限泊车支持车宽 +60cm 垂直车位。