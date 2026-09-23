行业首个单枪峰值充电功率 2.2 兆瓦，吉利新一代 AI 补能技术“吉利智充”发布

IT之家 9 月 23 日消息，吉利汽车集团今晚正式发布新一代 AI 补能技术 ——“吉利智充”。

根据介绍，该技术依托吉利联合阶跃星辰共同开发的行业首个全域能源大模型 —— 星睿 PowerMind 能源大脑，实现单枪峰值充电功率达 2.2 兆瓦，再次刷新全行业充电功率上限；首发 AI 极速充、AI 智慧充和 AI 自动充，可让最高温度始终低于 65℃、平均温度不超过 55℃，将电池循环寿命提升 20% 以上。

吉利还宣布，即日起至 2028 年 1 月 1 日之前，对新上市、搭载吉利智充技术的产品，将给予首任车主连续两年，每年 1000 元、共计 2000 元的专属充电体验权益；所有新老用户搭载吉利智充技术车型的电池质保全面升级至 8 年 20 万公里。

到 2027 年底，吉利计划建成超 2.2 万座充电站，超 10 万把充电枪，其中吉利智充站超 1.5 万座，智充枪超 5 万把，率先在全国实现“县县通”；未来将规划布局超 15 万座充电站，超 60 万把充电枪，每枪平均服务 20 台车，就能实现每天服务超 1200 万辆车的能力，其中智充站 10 万座。

根据介绍，星睿 PowerMind 支持自动关联用户通勤规律、价格敏感度、场站距离、闲忙状态等 13 项关键要素，通过场景引擎，推理用户真正的充电需求，推荐个性化补能方案。

中汽中心实测显示，领克 10 从 10% 充到 97%，在峰值充电功率达 1093 千瓦的情况下，57% 时间充电温度都低于 55℃，全程最高温度仅 64℃，比国标推荐的 65℃ 还低 1 度。

常温条件下，峰值倍率达 12C 的领克 10 和极氪 001，从 10%-70% 平均仅需 4 分 30 秒，10%-97% 平均仅需 8 分 40 秒，全球量产最快。

IT之家从官方介绍获悉，吉利智充桩是行业首个“双 1500”充电桩，也是行业首个可双枪同时兆瓦输出的充电桩：峰值电压 1500V，覆盖新能源车法规要求的电压上限；峰值电流 1500A，乘用车最高，实现 2250kW 单枪峰值输出功率，适配未来 800V 到 1500V 高压车型。