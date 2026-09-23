适马 85mm F1.2、20-60mm F2.8-4 镜头国行价格公布：9388、4999 元

IT之家 9 月 23 日消息，适马在 9 月 8 日发布了两款全画幅无反镜头，两款新品均提供 L 卡口和索尼 E 卡口版本，今日官方公布了两款新品的国行价格：

85mm F1.2 DG DN | Art： 9388 元

20-60mm F2.8-4 DG | Contemporary：4999 元

85mm F1.2 DG DN | Art：最轻同级 AF 镜头

该镜头是适马 Art 系列 F1.2 定焦阵容的第三款产品，与此前发布的 35mm F1.2 DG II | Art 和 50mm F1.2 DG DN | Art 共同组成了覆盖广角、标准和中长焦的 F1.2 大光圈产品线。

85mm F1.2 DG DN | Art 采用 15 片 13 组光学结构，包含 2 片 SLD（特殊低色散）镜片和 3 片非球面镜片。其采用 13 片圆形光圈叶片，即使在收缩光圈时也能保持近似圆形的散景效果。

适马称该镜头具备同类产品中最小的体积与最轻的重量 —— L 卡口版本重约 905g。作为参考，佳能 RF 85mm F1.2 L USM 重约 1195g，索尼 FE 85mm F1.4 GM II 重约 642g，适马此前的单反版本 85mm F1.4 DG HSM | Art 重约 1130g。

对焦方面，镜头采用双 HLA（IT之家注：高响应线性马达）驱动，实现快速且安静的自动对焦。镜身配备两处 AFL 按钮、光圈环、光圈环锁定开关及有级 / 无级切换开关（用于视频拍摄时光圈调节平滑化），并具备防尘防溅结构和前镜片防水防油镀膜。此外，该镜头针对呼吸效应进行了优化，可有效抑制对焦时视角的变化。

20-60mm F2.8-4 DG | Contemporary：轻量化变焦兼顾近摄

该镜头采用 15 片 13 组光学结构，内含 3 片非球面镜片和 3 片 SLD 镜片。最大光圈随焦距变化：20-22mm 为 F2.8，23-28mm 为 F3.2，29-37mm 为 F3.5，38-60mm 为 F4。滤镜口径 67mm，尺寸为 72.2×86mm，L 卡口版本重量仅 385g。

近摄能力是该镜头的亮点之一：28mm 焦段下最短对焦距离仅为 15.8cm，最大放大倍率达到 1:2.3（35mm 时）；60mm 长焦端最大放大倍率仍维持在 1:2.9。

这款镜头支持自动对焦，采用单 HLA 线性马达，同样支持防尘防溅和防水防油镀膜。镜身未设按钮或开关，整体设计更为简洁。