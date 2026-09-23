网易《逆水寒：新世界》4.1.4 版本更新，联动《盗墓笔记》《军工文创》

IT之家 9 月 23 日消息，网易《逆水寒：新世界》迎来 4.1.4 版本更新，带来大量更新内容和福利。

为保证服务质量和服务器的稳定运行，《逆水寒》手游将于 2026 年 9 月 24 日早 4:55 停机进行维护工作，预计维护到上午 10:00。维护结束后，登录游戏可在主界面领取更新奖励：500 绑玉和精美配饰【蟹天蟹地】（每个账号仅可领取一次）。

IT之家附重点更新内容如下：

【热门联动】

【联动一】

《逆水寒》x《盗墓笔记》十年之约，宿命相逢。

活动时间：9 月 24 日-10 月 30 日

1、盗墓笔记联动主题活动

1）《古国疑踪》签到领好礼

9 月 24 日版本更新后，登录解锁线索，即可获得奖励【配饰】摸金小粽；【烟花】吴邪、张起灵；玉华染。

2）联动寻境《夜郎叩命》上线

9 月 24 日版本更新后，联动寻境任务《夜郎叩命》上线，完成任务即可领取【动作】此天无夜、【独珍装备】冷刃 · 大白狗腿、【配饰】大白狗腿、【配饰】蛇眉铜鱼、【妙染】盗墓笔记联动礼包、【烟花】霍秀秀、【语音包】盗墓笔记，更有卓 · 金 · 命蛊危局、寻侠帖、绑玉等好礼。

联动关卡「夜郎叩命」线索壁画

3）全新张起灵限定化身上线

9 月 24 日版本更新后，登录即可领取【配饰】黑金古刀，获取“雪域藏灵”、“玄兜隐麟”、“麟火照夜”中任意一件时装即可解锁【限定化身】功能，可以沉浸式体验张起灵的专属行动、语音、战斗、玩法彩蛋。

张起灵化身可参与包括 PVE 副本 (但不支持竞速排行榜)、PVP 竞技在内的各类玩法（公平论武、试剑天下、帮会联赛、比武大会、瀚海夺珍等）、PVX 各类玩法（大世界探索、剧情任务、剧组模式、创意工坊、千面迷局等）。在参与帮会联赛玩法时，将按照化身前的流派计入对应的同心一力效果。

4）助力领折扣，解锁终极天象

9 月 23 号起，玩家可前往小程序参与助力推门活动，即可获得【称号】长白踏雪待归人。当助力值到达 500w 时，原价 980 纹玉【时装】雪域藏灵价格降至 280 纹玉；到达 1500w 时，时装价格降至 10 纹玉，并解锁神秘天象，首次观看可获得奖励，同时可以前往小程序参与抽奖活动，有机会获得长白山双人行、环球影城门票、限定联动周边等好礼。

5）拼团活动《寻宝聚义》开启

9 月 24 日-10 月 30 日，参与双人拼团《寻宝聚义》活动，支付 99 纹玉可发起拼团，与另一名玩家拼团成功后即可获得【寻宝自选礼盒】（可在【雪魄冰蕊】与【萌爪酥饼】中自选获取其一）。

6）小镇上新

9 月 24 日版本更新后，可招募【小镇伙伴】吴邪、张起灵，升级伙伴还可解锁专属摆件等奖励。

2、商店上新

1）联动时装

9 月 24 日版本更新后，艮岳奇珍限时上架联动【张起灵主题时装】玄兜隐麟，购买后附赠：【头像】玄兜隐麟；【轻功】乌金跃套装；【站姿】乌金临锋；【配饰】元气啾啾；【限定化身】张起灵。

艮岳奇珍限时上架联动【麒麟主题时装】麟火照夜，购买后附赠：【头像】麟火照夜；【单人动作】麒麟横锋；【双人动作】双灵纵刃；【群龙之首动画】麒麟横锋；【轻功】乌金跃套装；【站姿】乌金临锋；【限定化身】张起灵。

艮岳奇珍限时上架联动【吴邪主题时装】天真无邪，购买后附赠：【头像】天真无邪。

艮岳奇珍限时上架联动【霍秀秀主题时装】锦绣拂春，购买后附赠：【头像】锦绣拂春。

艮岳奇珍限时上架联动【藏服主题时装】雪域藏灵，购买后附赠：【轻功】乌金跃套装；【站姿】乌金临锋；【限定化身】张起灵。

2）联动宠物

9 月 24 日 8 点，艮岳奇珍限时上架【宠物】典 · 无邪心、典 · 玄麟客、典 · 蝶秀灵，可通过典藏繁育获取偏色款【宠物】典 · 天真诺、典 · 雪麟客、典 · 清蝶灵，以上均拥有专属特质【歌 · 十年人间】，可召唤其他盗墓笔记联动宠物一同合唱。盗笔联动宠物出生必带联动特质【歌 · 十年人间】，联动特质非盗笔宠物无法遗传。

3）联动配饰、轻功

9 月 24 日版本更新后，艮岳奇珍限时上架【配饰盲盒】寻宝萌集盲盒（使用后可从【配饰】憨熊趴趴、锦秀趴趴、麟猫趴趴、天真趴趴、萌鸡趴趴中随机获得一件）、【轻功】麒麟纵套装。

4）联动烫画、印花

9 月 24 日版本更新后，艮岳奇珍限时上架【烫画】雨村闲日、萌鸡同框、长白归途；【印花】小鸡入局。

5）联动天赏

9 月 24 日版本更新后，神石鉴华限时上架天赏【发型】麟雪、【发型】霜寂、【发型】无邪 / 毓秀，购买后附赠同名头像；麒麟破妄礼盒（使用后可获得【剑破乾坤技能皮肤】盗墓笔记 · 麒麟破妄、【配饰】玄锋麟焰、【按键皮肤】麒麟破妄）；【登录预设】石影遗迹。

6）联动活动

9 月 24 日版本更新后，【长白归信】活动开启，期间可使用【道具】雪魄莲心 / 雪魄冰蕊参与活动抽取奖品。有概率抽取到：【环身】天宫麟影；【脚印】赴故约；【主页主题】定格对答；【休闲或站姿自选礼盒】拭锋凌月礼盒；【配饰】青麟焰、【配饰】锦心绣语和【配饰】雪山诵章等奖品，或使用抽取到的【道具】麒麟金印兑换上述奖品。活动中重复抽到的奖品（除环身外）将自动转换为等同于兑换所需数量的【道具】麒麟金印。

7）收集指定外观

活动期间，收集联动馆藏可获得【歌曲】十年人间；【趣味技能】盗墓小鸡团；【个人名片】麒麟踏雪。

收集更多联动外观，可额外获得【头像自选礼盒】山湖共语礼盒（使用后可以从【头像】油瓶喵和【头像】无邪汪中自选一个获得）；【主页背景】雪岭藏花；【五人群龙之首】十年人间。

【联动二】

《逆水寒》×《军工文创》大国重器，护我神州！

活动时间：9 月 24 日-10 月 30 日

1、送祝福领好礼

9 月 24 日更新后，玩家可在呼吸界面中送上祝福，即可获得奖励【小镇建筑】守望台；【配饰】东风 · 守疆；【轻功皮肤】轻功诀 · 御东风；【妙染】国之重器；【主页闪词】覆盖全球、使命必达；东风守愿灯。

2、联动任务开放

1）9 月 24 日更新后，前往小镇建造“守望台”，制作专属于自己的祈福灯，即可获得联动【称号】山河守望、【小镇动作】放灯。完成任务后，可在 10 月 1 日国庆节当天及之后在小镇中参加庆典，放飞祈福灯，和亲友们进行大合照。

2）9 月 24 日更新后，使用【配饰】东风 · 守疆附赠动作“揽东风”在副本《幽蛊南疆 · 人界》中击败段正延，可获得特殊成就和【独珍装备】东风 · 山河无恙。

【华章剧情】

9 月 24 日版本更新后，将开放华章任务《且倾人间月》。

往事悠悠，皎月长明，因何憾有圆缺？世事混沌，然心灯既明，何惧长夜万里？ 且与无情共聆民声，拂拭旧尘。前路虽多歧途，公道自在人心。

完成华章任务《且倾人间月》，可在大世界拾取江湖书籍《昧心遗录》，获取独珍装备【无情 · 照微笔】、配饰【无情叽】、语音包【无情叽】等奖励。

【神鬼乱劫】

9 月 24 日版本更新后，将开放限时玩法【神鬼乱劫】。

八部护法之地，竟沦为鬼狱。少侠需深入劫境，斩蛊发育、提升心阶，逐一击破蛊魇，最终直面鬼婆，荡平这场神鬼乱劫。

1、新增挑战难度【身劫】【命劫】【念劫】【妄劫】【执劫】五重劫境，逐阶解锁。可通过在劫境内提升属性、获取心悟，大幅提升玩法内战力。

2、新增劫境首领关卡【星剑乱花】【寰宇化风】【冰雷苍雪】【六道极乐】【烬海焚沙】。一念一劫，看看是哪位故人，在劫中等你。挑战可获取 176 装等百炼装备、优质内功、趣味坐骑、精美外观动作：霜泣 / 血霎 / 雷淬 / 焰焚、寻侠帖、交子等丰厚奖励。

3、无尽挑战模式。通关普通劫境首领关卡后解锁，支持单人进入；每击败一次首领，首领心阶随之攀升，直至你耗尽生命 —— 挑战没有终点。

4、全服终极挑战【神鬼劫】10 月 1 日上线，支持单人 / 双人组队挑战，可获得百炼神兵 ·176 装等、动作：血霎等丰厚奖励。玩法中完成全服事件可大幅削减鬼婆在史诗挑战中的数值。

【丹青妙绘】

丹青妙绘玩法限时回归。体验玩法获取妙绘里程，兑换丰富奖励。

累计妙绘里程和完成活动任务即可领取鉴石神凿 · 绑、配饰：染彩绘梦、百炼神兵 ·175 装等、交子、【自选】优 · 金 · 命蛊危局、【自选】稀有 · 命蛊危局、内功 · 金 · 命蛊危局、寻侠帖、灵窍残篇等奖励，此外还可获得专属称号“我是世一画”、“抽象鉴赏家”，主页贴纸“宝骏图”、“偶滴小狗”等趣味奖励。

【幽蛊南疆 · 史诗挑战】

12 人团本【幽蛊南疆 · 史诗挑战】即将开放。在副本界面中，打开【荣誉挑战】中的【史诗挑战】界面即可开启。

各首领开放时间如下：【沈诀】9 月 24 日版本更新后开放，【段正延】9 月 28 日 9 时开放，【鬼婆】10 月 1 日 9 时开放。

参与史诗挑战，可获取【芳息落英 · 英雄】、【背景 · 绯伞噬夜】、【桩 · 沈诀】、【缚龙签】、【罗彩绘卷 · 命蛊危局】等奖励。完成全部 3 位首领的史诗挑战，可获取个人主页专属历史荣耀【幽蛊南疆 · 征服史诗】、【自选限时祥瑞】和限时称号【溯幽镇蛊靖山海】。

【千蛊迷阵】

【千蛊迷阵】新内容开放：

1、新增挑战难度 18-22。参与挑战可获取 175~176 装等百炼装备、灵窍残篇、优质内功、精美外观等诸多奖励。

2、小队挑战新增情境关卡【渔灯将熄】、【鲸归有迹】，首领关卡【玄鹤凌虚】。

3、团队首领挑战本周期轮换为乌铃月 & 柳沧海。

4、新增剧情关卡【幽蛊噬月】，天地昏暗，长夜无光。一位陌生女子自浓稠黑暗中现身……

5、强大的化境心悟节点即将开放。激活后可极大提升特定套路的心悟效果，助力玩家突破极限，无惧更高难度的挑战！

6、限时终极挑战【乌铃月 · 挑战】上线，支持单人 / 双人组队进行挑战，可获得配饰【碧岫涵光】、【罗彩绘卷 · 命蛊危局】等丰厚奖励。跨服分职业排行榜同步开启。