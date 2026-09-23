北汽张国富明确表态将坚定携手华为“在一起做豪车”，享界是集团最顶层战略布局

IT之家 9 月 23 日消息，鸿蒙智行首款科技豪华硬派 SUV 享界 G9 今日在北京享界超级工厂率先开启了首批交付。

交付现场，北汽集团党委常委、副总经理张国富亲手将车钥匙交到首批车主手中，并明确表态：北汽将坚定携手华为“在一起，做豪车”。他直言，享界是北汽举集团之力打造的“一号工程”，也是北汽最顶层的战略布局。

据介绍，北汽与华为已升级为“车企 + 华为科技全生态”的战略共同体，北汽在享界项目上的累计投入已超过 200 亿元，并明确后续还将持续加码，共建享界完整产品矩阵，覆盖轿车、旅行车、硬派 SUV、MPV 品类。

据IT之家此前报道，北汽蓝谷表示，自 S9T 上市以来，享界已启动鸿蒙智行享界专网建设；今年以来，部分专网门店 / 用户中心已正式营业。鸿蒙智行享界专网与鸿蒙智行其他渠道业态一样，纳入鸿蒙智行统一管理体系，这一模式未变。

鸿蒙智行享界专网是北汽和华为双方协同规划、在鸿蒙智行渠道体系内补强享界销售网络的业务举措，目前按计划有序推进。相关信息请以公司公告及享界、鸿蒙智行官方信息为准。

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