保时捷用 100% 回收原料造出动力电池电芯，现已开启整车测试

IT之家 9 月 23 日消息，近年来，保时捷（Porsche）已经削减了部分原计划投入电动汽车领域的资金，但这并不意味着这家德国汽车品牌放弃了推动行业发展的计划。近日，保时捷首次使用回收的正极活性材料制造出电池单元，这是其为高压电池建立闭环循环经济所取得的一项重大进展。

保时捷与德国电池回收企业 cylib 展开合作，仅使用从保时捷自有高压电池中回收的电池原材料制造出了新的电池单元。

在这项试点项目中，保时捷一直在回收达到使用寿命的高压电池中的原材料，并将其加工为测试车辆用的新电池单元，目前正确保这些电池单体能承受汽车使用中的严苛考验。

IT之家注意到，自今年 5 月以来，保时捷一直与 cylib 合作，采用水基工艺对电池进行回收。通过这一流程回收的原材料，将从 2028 年开始提供给保时捷及其合作伙伴，用于制造新的电池单元。

保时捷目前尚未确定何时会将回收电池单元应用于量产车型。不过，公司承认，“未来，在欧洲回收的电池原材料可以用于保时捷汽车的高压电池”。

此次回收过程中获得并用于制造新电池单元的关键材料包括锂、镍、钴和锰。这意味着，新生产的电池单元所使用的活性材料全部来自回收材料。

保时捷负责采购业务的执行董事会成员约阿希姆 · 沙尔纳格尔（Joachim Scharnagl）表示：“使用完全由锂、钴等回收原材料制造的电池单元，我们已经实现了一项重要的技术里程碑。这项创新是推动循环经济理念和原材料供应韧性发展的重要一步，我们始终希望在推动技术进步的同时，进一步优化产品质量和资源利用效率。”