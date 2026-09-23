全新吉利银河 E5 上市：全域 800V+6C 峰值倍率，限时先享价 9.78 万-13.78 万元

IT之家 9 月 23 日消息，全新吉利银河 E5 今天（23 日）晚间正式上市，新车提供 6 种不同配置，上市指导价区间为 10.78 万-14.78 万元，限时先享价 9.78 万-13.78 万元。

530km 全球经典版：上市指导价 10.78 万元，上市限时先享价 9.78 万元

550km 智充启航版：上市指导价 11.78 万元，上市限时先享价 10.78 万元

550km 智充探索版：上市指导价 12.58 万元，上市限时先享价 11.58 万元

550km 智充激光版 / 550km 智充探索版 + 科技套装：上市指导价 13.78 万元，上市限时先享价 12.78 万元

635km 智充探索 + 版：上市指导价 13.58 万元，上市限时先享价 12.58 万元

635km 智充激光版：上市指导价 14.78 万元，上市限时先享价 13.78 万元

IT之家汇总新车主要信息如下：

新车的外观延续现款设计语言，部分车型配备车顶激光雷达，支持千里浩瀚 H5 辅助驾驶方案，全车包含 27 个高性能传感器。

新车长宽高为 4636mm/1920mm/1670mm，轴距 2750mm，提供暖阳米、镜湖银、曙光白、晨雾灰、午夜黑 5 款外观配色，以及薄暮灰、旭日棕、星石黑、星石黑（生态麂皮材质）4 种内饰。

新车的主销配置基于全域 800V 架构开发，采用后置后驱布局，电机最大功率 245kW，另有一款车型保留 400V 架构 + 前置前驱，电机最大功率 160kW。

新车还支持吉利 AI 智充、6C 超充、新一代神盾短刀电池技术。悬挂方面，后置后驱版车型搭载前麦弗逊 + 后五连杆悬架组合，部分车型配备 CCD 可变阻尼减振器；前置前驱版车型则是前麦弗逊 + 后四连杆悬架。

新车提供 60.22kWh、61.52kWh、70.01kWh 三种不同容量的磷酸铁锂电池，续航里程对应 530km、550km 和 635km。

新车搭载新一代千里浩瀚 G-ASD 智能辅助驾驶，全车 27 个高性能传感器 + 激光雷达，云端 WAM 世界行为模型 + 车端一段式端到端架构；城市、高速 NOA 覆盖 5 类功能 19 大场景。

新车配备水晶旋钮，增强内饰质感；引入 HUD 抬头显示、Eva 智能机器人，配备手机无线充电模组，Flyme Sound 扬声器、副驾零重力座椅、智能冷暖箱等配置。

值得一提的是，新车配备 160L 大尺寸的前备厢，进一步提升储物能力。

座舱方面，全新银河 E5 搭载 Flyme Auto 2 智能座舱，硬件为龍鹰 4nm 高性能座舱计算平台；23 扬声器 Flyme Sound 无界之声音响系统，支持 2000W 独立功放，拥有 4 个天空声道。