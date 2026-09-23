拿第三方检测自证清白？Donut Lab 固态电池的疑点更多了

IT之家 9 月 23 日消息，英国 Intertek 实验室对 Donut Lab 的一款“固态”电池进行了检测，结果显示，样品中的锂含量仅为 3.4 ppm（百万分之一）。如今，这家芬兰初创公司正利用这一检测结果来证明，其电池既不是锂离子电池，也不是钠离子电池。

但问题在于，这份报告只检测了两种元素，而且检测样品还是由 Donut Lab 自行拆解后提供的电池部件。距离今年 1 月的 CES 已经过去 9 个月，但目前仍没有一款搭载这款电池的量产车型真正上路。

仅检测两种元素

Donut Lab 表示，此次检测的目的是结束外界对于其电池内部化学体系的争议。该公司 CEO 马尔科 · 莱赫蒂迈基（Marko Lehtimäki）在公告中表示：“我们希望通过独立检测证明这既不是锂离子电池，也不是钠电池，从而结束外界的猜测。”

这种猜测并非毫无依据。今年 6 月，电池研究人员 Ziroth 与 20 多名专家根据 Donut Lab 提供的电池样品的电压曲线和膨胀数据得出结论，认为这款电池的表现更接近采用石墨负极的高镍锂离子电池。

Intertek 位于英国威尔顿（Wilton）的实验室出具的报告非常简短。分析人员从电池的负极、正极和集流体部件中分别取样，总共获取约 0.5 克材料，随后使用硝酸进行消解，将样品稀释至 50 毫升，再通过 ICP-OES（电感耦合等离子体发射光谱）仪器进行检测。

检测结果显示，样品中的锂含量为 3.4 ppm，钠含量为 632 ppm，均以重量计。

通常情况下，锂离子电池中的锂含量处于百分比级别。因此，如果 Intertek 检测的样品确实就是 Donut Lab 所声称的电池材料，那么其中几乎不存在锂。

检测工作本身并没有明显问题，但争议主要出现在检测范围以及样品来源等方面。

这份报告没有告诉我们什么

首先是检测范围。Donut Lab 委托 Intertek 完成的工作内容实际上只有“通过 ICP-OES 定量检测锂和钠”。除此之外，没有检测其他元素。

换句话说，这份报告可以告诉我们这款电池不是什么，却无法告诉我们它究竟是什么。

钾、镁、锌和铝等元素均没有接受检测，而 Donut Lab 目前也没有公开具体的电池化学体系，仅表示其使用的是“广泛可获得、价格实惠且具备地缘政治安全性的材料”。

其次是样品本身。Intertek 在报告中写道：“样品由 Donut Lab 以拆解状态送达。”

也就是说，Intertek 并没有亲自拆开一块完整电池，而是将收到的零部件与另一份尚未公开的 Intertek 报告（编号 2608094STO-003）进行对应。此次分析的样品仅被标记为“软包电池 —— 电芯 1”（Pouchcell – Cell 1）。

报告中甚至没有出现“Donut Battery”这一名称，也没有任何信息能够证明该样品就是此前由芬兰技术研究中心（VTT）测试能量密度的 V1.5 电芯。

此外，Donut Lab 的新闻稿称，检测样品还包括位于正极和负极之间的“电解质”。但 Intertek 的报告却在三个不同位置明确表示，实际接受分析的只有负极、正极和集流体部件。

对于一款固态电池而言，电解质层恰恰是判断其中是否存在锂的重要部位之一。

此外，这份 Intertek 报告在 5 天内经历了 3 个版本。第一版于 9 月 17 日发布，9 月 21 日的修订版更新了“样品描述和样品来源”，9 月 22 日的版本则进行了实验部分要求的“措辞修改”。

对于一份只有一个两列结果表格的检测报告而言，这样的修改次数也值得注意。

最后，Intertek 在报告中明确指出，其中包含的“意见和解释不属于英国认可服务机构（UKAS）的认可范围”。

至于“如此少的活性材料甚至不可能制造出功能正常的电池”这一说法，则来自 Donut Lab 首席技术官维尔 · 皮波（Ville Piippo），而不是 Intertek 实验室。

这让 409 Wh/kg 的能量密度更难解释

样品中几乎不存在锂和钠，这与外界一直以来针对 Donut Lab 的一种猜测相吻合：它可能采用的是超级电容器或混合型电容器结构，使用碳电极以及不依赖锂或钠的电解质。

这种理论可以解释 Donut Lab 所宣称的快速充电能力和超长循环寿命，但却很难解释其能量密度。

本月早些时候，VTT 对 Donut Lab 的“V1.5”电芯进行了测试，测得能量密度为 409.3 Wh/kg，测试电压范围为 2.3V 至 4.25V。

这一电压范围与典型锂离子电池的工作区间高度相似，而 409 Wh/kg 的能量密度也已经达到先进硅负极锂离子电池的水平。

截至目前，没有任何不含锂或钠的可充电电池化学体系能够在实际电芯中达到如此接近的能量密度。

因此，目前存在两种可能：要么 Donut Lab 悄然开发出了一种性能超过全球其他电池实验室的全新化学体系；要么 VTT 测试的电芯与 Intertek 分析的电池部件并不是同一个东西。

而这份 Intertek 报告本身并没有给出答案。

真正的问题已经不是它是不是固态电池

如今外界其实已经不太在意 Donut Lab 的电池究竟是不是固态电池，因为这些含糊且范围有限的检测，即便能够证明某些事情，也很难改变外界对 Donut Lab 可信度的看法。

IT之家注意到，固态电池本身并不是什么新鲜事物。QuantumScape、Factorial、三星 SDI（Samsung SDI）和丰田（Toyota）都已经在实验室以及原型车上运行固态电池，并且仍在推进量产。到了 2026 年，一家初创公司拥有一款颇具潜力的固态电池原型，本身已经不足以成为重大新闻。

真正让 Donut Lab 引起关注的，是其关于量产的说法。

今年 1 月 CES 期间，Donut Lab 宣称自己拥有“全球首款已经准备好用于 OEM 汽车制造的固态电池”，并表示搭载该电池的 Verge 摩托车将在 2026 年第一季度交付给客户。莱赫蒂迈基当时还表示，这款电池“已经进入生产阶段”。

如今已经到了 9 月底，但道路上仍没有一款搭载该电池的量产车辆。此前所谓第一季度的“量产”摩托车实际上只是预生产车型，而莱赫蒂迈基本人也承认，能量密度达到 409 Wh/kg 的那款电芯“甚至不是最终将交付给客户的电芯”。

因此，最初让 Donut Lab 与其他固态电池公司区别开来的那个核心量产承诺，最终并没有兑现。而此后公布的一份份检测报告，则都在回答与真正关键问题不同的问题。