小米 18 Pro 系列手机新增支持 Apple Watch 互联：电话 / 通知随时接收，运动健康数据同步

IT之家 9 月 23 日消息，在今晚的小米秋季新品发布会上，小米集团合伙人 / 总裁、手机部总裁、小米品牌总经理卢伟冰宣布，小米 18 Pro 系列手机与苹果生态互联迎来升级。

除了支持与 iPhone 贴贴快速分享照片、视频等文件；支持跨端解锁、消息互通、云相册同步外，系列新机还新增支持 Apple Watch 互联，电话、通知可随时接收，还能同步和查看运动健康数据。

综合IT之家此前报道，在 2024 年的小米 15 系列暨小米澎湃 OS 2 新品发布会上，小米集团手机部副总裁、小米软件部总经理金凡宣布小米 HyperConnect 全面支持苹果生态。用户安装“小米互联服务”即可实现文件图片互传。

在澎湃 OS 3 上，随着小米互联服务升级 2.1.0 版本，新增 iPhone 通知在小米手机同步提醒、妙享桌面支持 iPad“窗口化 App”模式等功能。

搭载澎湃 OS 3 的小米手机支持在 Mac 设备上同时开启多个窗口且可调尺寸，同时也支持一键全屏；在 Mac 设备上，用户若想解锁打开妙享桌面的手机，无需拿起手机，通过触控 ID 即可完成解锁。小米澎湃 OS 3 还首发 iPad 妙享桌面，支持面容 ID 解锁，且可以融入 iPad 多任务体系。

小米 18 Pro 系列手机新品发布会专题

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