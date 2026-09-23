YouTube 推出全新 AI 智能体，能帮创作者“翻红”老视频

IT之家 9 月 23 日消息，在今天（23 日）的年度创作者活动 Made on YouTube 上，YouTube 宣布升级 2025 年推出的 AI 创作工具。

YouTube 带来了一款帮助创作者在后台优化频道的智能体，其能够查看频道过去发布的视频，找出重新受到关注、契合新闻事件或开始走红的内容，并建议修改旧视频的缩略图或标题，借势吸引新一轮关注。

据IT之家了解，YouTube 创作者产品副总裁阿姆贾德 · 哈尼夫介绍，智能体还能梳理频道内容，提取受众人口特征及受众数据，帮助创作者准备向品牌推介的合作方案，争取潜在赞助商。

创作者上传视频后，智能体可以直接根据内容生成缩略图和标题，也能对创作者自己制作的缩略图提出反馈。创作者通过 YouTube 工作室进行测试时，不同观众还可能看到不同内容。

动态缩略图工具支持为每条视频上传最多三张图片，YouTube 会针对不同受众选择最合适的图片，尝试增加观看时长。

测试范围也进一步扩大到视频本身：创作者可以提供三个版本视频，分别尝试不同的开场、吸引观众的内容或整体结构，再比较表现。

系统会把不同版本视频推送给小规模受众，找出观看时长最高的版本。创作者可以据此选定最终版本，也可以由 YouTube 在七天后自动选定。哈尼夫表示，系统会确保三个版本不会相差过大。