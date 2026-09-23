迄今最长卫星观测记录：半个世纪极地冰层消失 11.3 万亿吨，海平面上升 3 厘米

IT之家 9 月 23 日消息，研究人员发现，自 20 世纪 70 年代以来，格陵兰岛和南极洲已经累计损失约 11.3 万亿吨极地冰层，规模之大令人震惊。

一个国际科学家团队整理出了迄今最长的卫星观测记录，揭示过去约 50 年间极地冰层流失的真实规模。这份综合记录最早追溯至 1972 年的格陵兰岛和 1979 年的南极洲，一直持续到 2023 年，涵盖 42 项不同的卫星调查以及 27 次卫星任务。

在观测到的 11.3 万亿吨冰损失中，大部分来自格陵兰岛冰盖。

北安普顿大学（Northumbria University）研究负责人伊内斯 · 奥托萨卡（Inès Otosaka）在声明中表示：“通过将时间范围追溯至 20 世纪 70 年代，我们现在可以看到冰盖在半个世纪以来发生了怎样的变化。”

IT之家注意到，这份被称为“冰盖质量平衡相互比较计划”（Ice Sheet Mass Balance Inter-comparison Exercise，IMBIE）的最新记录，为我们提供了过去数十年极地冰层流失情况最完整的观察结果。对冰层流失历史的详细分析还显示，在这一时期，全球海平面因此上升了超过 1.18 英寸（3 厘米）。

IMBIE 创始人、北安普顿大学地理与自然科学学院院长安德鲁 · 谢泼德（Andrew Shephard）表示：“海平面上升 3 厘米听起来可能并不算多，但这意味着又有 600 万至 900 万人面临沿海洪水和海岸侵蚀风险。随着未来几十年冰盖预计还将损失更多冰层，像 IMBIE 这样的全球评估对于保护受到气候变化影响的社区至关重要。”

研究人员发现，记录中的极地冰层损失有 84% 来自冰川流动速度不断加快，只有 16% 来自冰层表面融化。

而造成这种大规模、长期冰层流失的原因，也与不断加剧的气候变化以及全球变暖密切相关。

奥托萨卡表示：“超过五分之四的冰损失是由流速加快的冰川排入海洋，而不是在冰层表面融化。这告诉我们，长期趋势主要受到冰盖对不断变暖的海洋所产生的动态响应驱动。”

这份长期记录不仅展示了过去几十年极地冰层总体损失情况，还揭示了冰层流失明显加速的时期。

数据显示，从 20 世纪 90 年代开始，极地冰层消失的速度明显加快。以格陵兰岛为例，20 世纪 80 年代的冰层损失量约为每年 600 亿吨，而到了 21 世纪 10 年代，这一数字已经猛增至每年约 2640 亿吨。

南极洲也出现了类似变化。20 世纪 80 年代，南极洲每年损失约 480 亿吨冰层；到了 21 世纪 10 年代，年损失量已经达到约 2020 亿吨。

展望未来

随着极地冰层持续消失、海平面不断上升，人们对于气候变化持续恶化所带来的后果越来越担忧。

联合国近期发布的一份报告也指出，在未来短短几年内，全球升温可能超过 1.5 摄氏度这一关键阈值。2015 年《巴黎协定》期间，近 200 个国家曾承诺努力将全球平均气温升幅控制在这一工业化前水平之上的范围以内。

与此同时，这份冰层流失记录不仅以清晰的数据展示了当前严峻的变化，也体现了太空观测的价值，以及卫星数据在持续监测和理解地球变化方面所发挥的作用。由于当前气候变化主要受到工业生产、农业等人类活动推动，这类信息能够帮助科学家进一步研究相关趋势，并为制定降低人类活动对全球变暖影响的政策提供依据。

华盛顿大学（University of Washington）研究负责人之一泰勒 · 萨特利（Tyler Sutterly）表示：“更长的观测记录、更大规模的参与团队，以及我们评估不确定性的能力提升，使这成为迄今为止最可靠的冰盖质量平衡评估。卫星能够提供覆盖整个大陆、逐年持续的证据，让我们了解当前正在发生的变化，而这正是我们检验模型、缩小未来海平面上升预测不确定性所需要的。”

欧洲航天局（ESA）科学家迭戈 · 费尔南德斯（Diego Fernández）表示：“这些发现表明，利用卫星监测冰盖，以及评估用于预测气候变化影响的模型，具有根本性的重要意义。未来几十年，持续维持 CryoSat-2 和 Sentinel 系列等卫星任务，并维护长期冰盖气候数据记录，将至关重要。”

这项研究得到美国国家航空航天局（NASA）和欧洲航天局支持，相关研究论文已发表于《Scientific Data》期刊。