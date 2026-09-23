Anthropic 工程师解释为何 Claude 写作变差：模型被训练成写给 AI 看而非写给人看

IT之家 9 月 23 日消息，AI 模型在数学、编程和推理能力上进步迅速，写作水平却停滞不前，甚至有所退步，Anthropic 的 Claude 同样也存在这一问题。

为何 Opus 4.6 会成为 Anthropic 最后一款写作表现出色的模型？负责 Claude 微调的 Anthropic 工程师杰克逊 · 克尼恩今天（23 日）对此给出了解释：后续模型的优化重点更多放在数学和代码能力上。

这些模型还接受了大量面向其他 AI 模型撰写技术解释的训练，而这正是 Claude 逐渐形成奇特表达方式，也就是所谓“Claude 腔”（Claudeish）的主要原因。克尼恩称，模型被“调整得适应 LLM 心理”，最终学会了写给 AI 模型看，而不是写给人看。

克尼恩把这种现象类比为只与其他自闭症人士交流的人。此类群体会逐渐形成一套在群体内部沟通顺畅、外人却难以理解的表达方式。LLM 拥有远超人类的工作记忆，也能捕捉更细微的信息，因此在训练中会逐渐形成一种非常适合 AI 模型理解的写法，但在人类读者眼中，这种表达就成了过度密集的信息堆砌。

IT之家获悉，克尼恩认为，问题的根源在于强化学习的奖励机制。有些奖励机制着重提升 AI 模型的理解效果，有些则着重让人类更容易理解。数学和代码方面的训练越多，就越需要主动抵消这种倾向，对简洁、容易让人读懂的解释给予更多奖励。

克尼恩称，Anthropic 在 Opus 5.5 上找到了更好的平衡，“自 Opus 4.6 以来，我还没有对一款模型的写作表现这么满意过。”

当然，这样也并不代表 Opus 5.5 已经超越 Opus 4.6。“这是一个很难解决的问题，我们会继续改进。”