黄仁勋对 AI 公司放话：要求监管就不应获得反垄断豁免

北京时间 9 月 24 日，据路透社报道，英伟达 CEO 黄仁勋 (Jensen Huang) 认为，AI 公司不应获得反垄断法或责任法的豁免。

在周三播出的《纽约时报》播客节目中，黄仁勋接受了近两个小时的采访，就 OpenAI 智能体入侵 Hugging Face 一事进行了广泛讨论。Hugging Face 是开源 AI 软件中心，在本月被英伟达以 130 亿美元收购。

黄仁勋一直反对对 AI 安全进行全面监管，即便 OpenAI 和 Anthropic 等实验室呼吁进行此类监管。他重申了自己的立场，即 AI 实验室有责任测试其产品，只有在确信模型安全后才会发布。

根据《纽约时报》公布的文字记录，黄仁勋说：“不过，考虑到他们所从事工作的复杂性，如果要求在反垄断法或产品责任方面获得监管豁免，我认为这说不通。当你要求监管时，不应该要求豁免现有的监管规定。”

Anthropic CEO 达里奥 · 阿莫代伊 (Dario Amodei) 本月在一篇文章中呼吁给予 AI 实验室反垄断豁免，允许它们在 AI 安全问题上开展合作。美国财政部长贝森特等一些美国官员曾表示，AI 公司要求获得责任豁免，但没有点名具体是哪几家公司。

在采访的其他部分，黄仁勋表示，他并不反对针对 AI 具体应用产品制定监管规定，例如自动驾驶汽车。

黄仁勋称：“汽车作为一种产品，尤其是自动驾驶出租车，本身就受到大量监管。如果监管还不够，那么美国国家公路交通安全管理局就应该介入，制定新的监管规定。汽车行业应该有新的监管规定。我不知道目前缺少什么，但如果确实存在监管空白，那么我绝对会增加更多监管。”