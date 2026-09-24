2026 年内首次上调：苹果 Apple Card 储蓄账户利率涨至 3.5%

IT之家 9 月 24 日消息，科技媒体 AppleInsider 昨日（9 月 23 日）发布博文，报道称苹果上调 Apple Card 储蓄账户的利率，从 3.4% 上调至 3.5%，此次调整发生在该产品 2026 年两次降息之后，成为年内首次上调。
IT之家援引博文介绍，附上苹果公司相关利率变动时间线如下：
2023 年 4 月：产品首发利率 4.15%
2023 年 12 月，年利率上调至 4.25%
2024 年 1 月初，年利率上调至 4.35%
2024 年 1 月末：攀升至峰值 4.5%
2024 年 4 月：首次下调至 4.4%
2024 年 9 月：二次下调至 4.25%
2024 年 10 月：三度下调至 4.10%
2024 年 12 月：降至 3.90%（当时历史最低）
2025 年 3 月：再降 0.15 个百分点至 3.75%
2025 年 5 月：降低至 3.65%
2026 年 4 月，降低至 3.5%
2026 年 6 月，降至 3.4%
2026 年 9 月，上涨到 3.5%
Apple Card Savings 面向 Apple Card 持卡人提供高收益储蓄服务。账户用户无需提交申请或修改设置，新利率会自动应用于现有账户余额。按新年化收益率计算，账户中持续存放 1,000 美元（IT之家注：现汇率约合 6,713 元人民币）满 1 年，对应利息为 35 美元（现汇率约合 235 元人民币）。