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2026 年内首次上调：苹果 Apple Card 储蓄账户利率涨至 3.5%

2026/9/24 7:40:11 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 9 月 24 日消息，科技媒体 AppleInsider 昨日（9 月 23 日）发布博文，报道称苹果上调 Apple Card 储蓄账户的利率，从 3.4% 上调至 3.5%，此次调整发生在该产品 2026 年两次降息之后，成为年内首次上调。

IT之家援引博文介绍，附上苹果公司相关利率变动时间线如下：

  • 2023 年 4 月：产品首发利率 4.15%

  • 2023 年 12 月，年利率上调至 4.25%

  • 2024 年 1 月初，年利率上调至 4.35%

  • 2024 年 1 月末：攀升至峰值 4.5%

  • 2024 年 4 月：首次下调至 4.4%

  • 2024 年 9 月：二次下调至 4.25%

  • 2024 年 10 月：三度下调至 4.10%

  • 2024 年 12 月：降至 3.90%（当时历史最低）

  • 2025 年 3 月：再降 0.15 个百分点至 3.75%

  • 2025 年 5 月：降低至 3.65%

  • 2026 年 4 月，降低至 3.5%

  • 2026 年 6 月，降至 3.4%

  • 2026 年 9 月，上涨到 3.5%

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关键词：Apple Card苹果

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